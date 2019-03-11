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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 305306307308
Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 21:14

  greenback1996 написав:всем привет, киньте плиз ссылку на валютные облигации и где их можно прикупить.... П.С, - я так понимаю - нужно валюту на счет загнать? Какой-то банк продает валютные?

На Freedom Finance Europe можно покупать ОЗДП без проблем. Сейчас доходность выше 100%. Валюта на ИС заводится без комиссии.
aeroservis
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 21:26

  aeroservis написав:
  greenback1996 написав:всем привет, киньте плиз ссылку на валютные облигации и где их можно прикупить.... П.С, - я так понимаю - нужно валюту на счет загнать? Какой-то банк продает валютные?

На Freedom Finance Europe можно покупать ОЗДП без проблем. Сейчас доходность выше 100%. Валюта на ИС заводится без комиссии.

Яка у них мінімальна сума покупки оздп?

Зараз не вийде поповнити рахунок з України. Заборона НБУ
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 21:46

aeroservis
мін лот?
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 22:13

Re: Рынок ОВГЗ

От одной бумаги. Вчера были по 352 дол.
aeroservis
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 22:18

  adj написав:
  aeroservis написав:
  greenback1996 написав:всем привет, киньте плиз ссылку на валютные облигации и где их можно прикупить.... П.С, - я так понимаю - нужно валюту на счет загнать? Какой-то банк продает валютные?

На Freedom Finance Europe можно покупать ОЗДП без проблем. Сейчас доходность выше 100%. Валюта на ИС заводится без комиссии.

Яка у них мінімальна сума покупки оздп?

Зараз не вийде поповнити рахунок з України. Заборона НБУ

Я снял налом в Европе с карт и занёс на Revolut. С него и покупаю.
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 23:07

Выплаты по ОЗДП

Сегодня получил письмо от ФФ :
виплата відсотків за ОЗДП XS1902171757
:)
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 11:26

  aeroservis написав:Сегодня получил письмо от ФФ :
виплата відсотків за ОЗДП XS1902171757
:)
а в кабинете появилось?
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