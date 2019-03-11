|
|
|
Рынок ОВГЗ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 04 тра, 2022 21:14
greenback1996 написав:
всем привет, киньте плиз ссылку на валютные облигации и где их можно прикупить.... П.С, - я так понимаю - нужно валюту на счет загнать? Какой-то банк продает валютные?
На Freedom Finance Europe можно покупать ОЗДП без проблем. Сейчас доходность выше 100%. Валюта на ИС заводится без комиссии.
-
aeroservis
-
-
- Повідомлень: 16
- З нами з: 24.03.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 тра, 2022 21:26
aeroservis написав: greenback1996 написав:
всем привет, киньте плиз ссылку на валютные облигации и где их можно прикупить.... П.С, - я так понимаю - нужно валюту на счет загнать? Какой-то банк продает валютные?
На Freedom Finance Europe можно покупать ОЗДП без проблем. Сейчас доходность выше 100%. Валюта на ИС заводится без комиссии.
Яка у них мінімальна сума покупки оздп?
Зараз не вийде поповнити рахунок з України. Заборона НБУ
-
adj
-
-
- Повідомлень: 11
- З нами з: 08.04.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 тра, 2022 21:46
aeroservis
мін лот?
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 13375
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 257 раз.
- Подякували: 1185 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: Сер 04 тра, 2022 22:13
От одной бумаги. Вчера были по 352 дол.
-
aeroservis
-
-
- Повідомлень: 16
- З нами з: 24.03.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 тра, 2022 22:18
adj написав: aeroservis написав: greenback1996 написав:
всем привет, киньте плиз ссылку на валютные облигации и где их можно прикупить.... П.С, - я так понимаю - нужно валюту на счет загнать? Какой-то банк продает валютные?
На Freedom Finance Europe можно покупать ОЗДП без проблем. Сейчас доходность выше 100%. Валюта на ИС заводится без комиссии.
Яка у них мінімальна сума покупки оздп?
Зараз не вийде поповнити рахунок з України. Заборона НБУ
Я снял налом в Европе с карт и занёс на Revolut. С него и покупаю.
-
aeroservis
-
-
- Повідомлень: 16
- З нами з: 24.03.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 тра, 2022 23:07
Сегодня получил письмо от ФФ :
виплата відсотків за ОЗДП XS1902171757
-
aeroservis
-
-
- Повідомлень: 16
- З нами з: 24.03.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 тра, 2022 11:26
aeroservis написав:
Сегодня получил письмо от ФФ :
виплата відсотків за ОЗДП XS1902171757
а в кабинете появилось?
-
asin
-
-
- Повідомлень: 310
- З нами з: 09.11.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 тра, 2022 12:56
А что есть кабинет? Вы имеете ввиду tradernet или что-то другое?
Я получил только бланк заявления на перечисление %%.
-
aeroservis
-
-
- Повідомлень: 16
- З нами з: 24.03.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 тра, 2022 16:30
aeroservis написав:
А что есть кабинет? Вы имеете ввиду tradernet или что-то другое?
Я получил только бланк заявления на перечисление %%.
Да, трейдернет. Там нифига нет и соотв сделать запрос на вывод нельзя. В том бланке суммы даже не куда вписать.
-
asin
-
-
- Повідомлень: 310
- З нами з: 09.11.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|59
|42665
|
Чет 05 тра, 2022 19:06
mann
|
|11
|511977
|
|
|53
|31351
|
|