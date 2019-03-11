Если прислали бланк - заполняйте реквизиты для перевода. Сумму Вы же знаете из своих купленных бумаг.
А отчёт от ФФ на почту Вы не получаете?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 06 тра, 2022 17:58
Если прислали бланк - заполняйте реквизиты для перевода. Сумму Вы же знаете из своих купленных бумаг.
А отчёт от ФФ на почту Вы не получаете?
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