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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 306307308309
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 17:58

  asin написав:
  aeroservis написав:А что есть кабинет? Вы имеете ввиду tradernet или что-то другое?
Я получил только бланк заявления на перечисление %%.

Да, трейдернет. Там нифига нет и соотв сделать запрос на вывод нельзя. В том бланке суммы даже не куда вписать.

Если прислали бланк - заполняйте реквизиты для перевода. Сумму Вы же знаете из своих купленных бумаг.
А отчёт от ФФ на почту Вы не получаете?
aeroservis
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 12:27

  aeroservis написав:Сегодня получил письмо от ФФ :
виплата відсотків за ОЗДП XS1902171757
:)

Получил в банке тоже выплату по XS1902171757

Вопрос- перечислить $ за границу нельзя?
В другой банк $ можно саму себе перечислять, из отделения, доказав что то тоже я?
Гривну в другой банк можно по 100к в месяц?
Снять $ в отделении на какую сумму можно?
За ограничениями не особо следил.
Kripo
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 14:49

Re: Рынок ОВГЗ

Я заполнил поручение на выплату в иностранный банк. Как оно будет - пока не знаю. Конвертировать в гривну не хочу, тк у меня большая сумма. А, как я понял, выплату надо или всю оставлять в валюте или всю конвертировать в гривну.
aeroservis
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 15:49

Kripo
НБУ вводив обмеження на видачу готівки:
100К грн в день
або валюта в еквіваленті 100К грн в день
за кордоном - 100К в еквіваленті але вже на місяць
вихідні свіфти - заблоковані (окрім критичних як от медицина, смерть і ще якісь рідкі статті)
це НБУ, далі кожен банк може лімітувати видачу валюти в день по своїх внутрішніх розпорядженняк і тд


СЕП - по ідеї без лімітів (вірніше працюють ліміти банків, в кожного свої, ось для прикладу укрсиб - https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... hennja.pdf
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 21:21

Re: Рынок ОВГЗ

Я снимал с карты Альфы 3 тыс. евро в день. Месячного лимита вроде не было. Снял за полтора месяца 45 тыс.
Так, выходит, СВИФТа можно не ждать? А как тогда получить купон в валюте?
aeroservis
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 21:25

  greenozon написав:Kripo
НБУ вводив обмеження на видачу готівки:
100К грн в день
або валюта в еквіваленті 100К грн в день
за кордоном - 100К в еквіваленті але вже на місяць
вихідні свіфти - заблоковані (окрім критичних як от медицина, смерть і ще якісь рідкі статті)
це НБУ, далі кожен банк може лімітувати видачу валюти в день по своїх внутрішніх розпорядженняк і тд


СЕП - по ідеї без лімітів (вірніше працюють ліміти банків, в кожного свої, ось для прикладу укрсиб - https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... hennja.pdf

Это же не перевод физического лица. это выплата эмитентом купонного дохода от НБУ. Большинство держателей ОЗДП - нерезиденты. Как с ними будет?
aeroservis
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