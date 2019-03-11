Додано: Нед 08 тра, 2022 20:51

[quote="5431082:asin"][quote="5430574:Kripo"][quote="5430177:aeroservis"]Сегодня получил письмо от ФФ :виплата відсотків за ОЗДП XS1902171757[/quote]Получил в банке тоже выплату по XS1902171757Вопрос- перечислить $ за границу нельзя?В другой банк $ можно саму себе перечислять, из отделения, доказав что то тоже я?Гривну в другой банк можно по 100к в месяц?Снять $ в отделении на какую сумму можно?За ограничениями не особо следил.[/quote] что за банк, где получили выплату, как пишете выше ?[/quote]Мой брокер Фридом Финанс. Обычно получал от них письмо с бланком-поручением на перевод полученного купонного дохода по указанным мною реквизитам. Предлагаются три варианта - продать полученную валюту на межбанке и зачислить её на свой ИС у брокера, продать валюту и перевести сумму в гривнах по Украине, или просто перевести валюту переводом СВИФТ.Я раньше конвертировал полученную валюту и покупал вновь на эти деньги евробонды.Пробую вывести СВИФТом первый раз.