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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 09 тра, 2022 07:12
asin написав:
Мой брокер получает в валюте? Мне свифтом то же в Украину можно в валюте? Деньги получается что физически проходят по счетам: минфин-иностр агент-мой брокер- я?
1 ну Вы же ОЗДП покупали за валюту(дол/евро)? И выплаты по ОЗДП тоже происходят в валюте, очевидно
2 вопрос к брокеру
3 да
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