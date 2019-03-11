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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 307308309310
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 07:12

Re: Рынок ОВГЗ

  asin написав:Мой брокер получает в валюте? Мне свифтом то же в Украину можно в валюте? Деньги получается что физически проходят по счетам: минфин-иностр агент-мой брокер- я?

1 ну Вы же ОЗДП покупали за валюту(дол/евро)? И выплаты по ОЗДП тоже происходят в валюте, очевидно
2 вопрос к брокеру
3 да
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