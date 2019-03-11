asin написав:Мой брокер получает в валюте? Мне свифтом то же в Украину можно в валюте? Деньги получается что физически проходят по счетам: минфин-иностр агент-мой брокер- я?
1 ну Вы же ОЗДП покупали за валюту(дол/евро)? И выплаты по ОЗДП тоже происходят в валюте, очевидно 2 вопрос к брокеру 3 да
1. Перечислял брокеру грн. 2,3 - спс. Т.е выходит из п.3 что или иноагент или брокер может затягивать выплату(имея физически сумму на счету), даже если минфин и расплатился? Или потратить/прокрутить деньги какой то срок?