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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 307308309310
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 07:12

Re: Рынок ОВГЗ

  asin написав:Мой брокер получает в валюте? Мне свифтом то же в Украину можно в валюте? Деньги получается что физически проходят по счетам: минфин-иностр агент-мой брокер- я?

1 ну Вы же ОЗДП покупали за валюту(дол/евро)? И выплаты по ОЗДП тоже происходят в валюте, очевидно
2 вопрос к брокеру
3 да
nekefer
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 10:01

  nekefer написав:
  asin написав:Мой брокер получает в валюте? Мне свифтом то же в Украину можно в валюте? Деньги получается что физически проходят по счетам: минфин-иностр агент-мой брокер- я?

1 ну Вы же ОЗДП покупали за валюту(дол/евро)? И выплаты по ОЗДП тоже происходят в валюте, очевидно
2 вопрос к брокеру
3 да

1. Перечислял брокеру грн.
2,3 - спс.
Т.е выходит из п.3 что или иноагент или брокер может затягивать выплату(имея физически сумму на счету), даже если минфин и расплатился? Или потратить/прокрутить деньги какой то срок?
asin
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 11:55

Re: Рынок ОВГЗ

Вот почему и важен вопрос выбора брокера.
aeroservis
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 12:21

Re: Рынок ОВГЗ

Вот тут https://mof.gov.ua/uk/domestic_government_bonds_for_population-360
пишут что можно купить валютные ОВГЗ за грн:
Особливості інвестування в ОВДП, номінованими в іноземній валюті:
придбати ОВДП, номіновані в іноземній валюті можна в гривні за курсом іноземної валюти, який діє на дату укладення угоди;

т.е. не обязательно пополнять счет для покупки ОВГЗ именно валютой, можно и сконвертировать из грн? Кто уже сталкивался, можно ли без покупки валюты на черном рынке, купить безналичную валюту и за нее ОВГЗ?
deniska
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 12:36

Re: Рынок ОВГЗ

Брокеру переводится гривна, а он уже покупает валюту по курсу своего банка для покупки овгз для Вас.
aeroservis
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 13:06

  aeroservis написав:Брокеру переводится гривна, а он уже покупает валюту по курсу своего банка для покупки овгз для Вас.

А выплаты в таком случае в какой валюте делает брокер?
Может так случиться, что ему Ненька запретит выплачивать в инвалюте, а только по курсу НБУ (29.25 за доллар, например)?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 14:38

  Amethyst написав:
  aeroservis написав:Брокеру переводится гривна, а он уже покупает валюту по курсу своего банка для покупки овгз для Вас.

А выплаты в таком случае в какой валюте делает брокер?
Может так случиться, что ему Ненька запретит выплачивать в инвалюте, а только по курсу НБУ (29.25 за доллар, например)?


Я выше писал, как это происходило у меня :
"Мой брокер Фридом Финанс. Обычно получал от них письмо с бланком-поручением на перевод полученного купонного дохода по указанным мною реквизитам. Предлагаются три варианта - продать полученную валюту на межбанке и зачислить её на свой ИС у брокера, продать валюту и перевести сумму в гривнах по Украине, или просто перевести валюту переводом СВИФТ."
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 14:43

  Amethyst написав:
  aeroservis написав:Брокеру переводится гривна, а он уже покупает валюту по курсу своего банка для покупки овгз для Вас.

А выплаты в таком случае в какой валюте делает брокер?
Может так случиться, что ему Ненька запретит выплачивать в инвалюте, а только по курсу НБУ (29.25 за доллар, например)?


Как оно может случиться - одному Богу известно!
А вообще, купонные выплаты по валютным ОВГЗ и выкуп бумаг осуществляются в валюте эмитированной ценной бумаги.
aeroservis
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