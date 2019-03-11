asin написав:Мой брокер получает в валюте? Мне свифтом то же в Украину можно в валюте? Деньги получается что физически проходят по счетам: минфин-иностр агент-мой брокер- я?
1 ну Вы же ОЗДП покупали за валюту(дол/евро)? И выплаты по ОЗДП тоже происходят в валюте, очевидно 2 вопрос к брокеру 3 да
1. Перечислял брокеру грн. 2,3 - спс. Т.е выходит из п.3 что или иноагент или брокер может затягивать выплату(имея физически сумму на счету), даже если минфин и расплатился? Или потратить/прокрутить деньги какой то срок?
Особливості інвестування в ОВДП, номінованими в іноземній валюті: придбати ОВДП, номіновані в іноземній валюті можна в гривні за курсом іноземної валюти, який діє на дату укладення угоди;
т.е. не обязательно пополнять счет для покупки ОВГЗ именно валютой, можно и сконвертировать из грн? Кто уже сталкивался, можно ли без покупки валюты на черном рынке, купить безналичную валюту и за нее ОВГЗ?
aeroservis написав:Брокеру переводится гривна, а он уже покупает валюту по курсу своего банка для покупки овгз для Вас.
А выплаты в таком случае в какой валюте делает брокер? Может так случиться, что ему Ненька запретит выплачивать в инвалюте, а только по курсу НБУ (29.25 за доллар, например)?
Я выше писал, как это происходило у меня : "Мой брокер Фридом Финанс. Обычно получал от них письмо с бланком-поручением на перевод полученного купонного дохода по указанным мною реквизитам. Предлагаются три варианта - продать полученную валюту на межбанке и зачислить её на свой ИС у брокера, продать валюту и перевести сумму в гривнах по Украине, или просто перевести валюту переводом СВИФТ."