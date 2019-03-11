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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 308309310311
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 16:57

  nekefer написав:
  asin написав:1. Перечислял брокеру грн.
2,3 - спс.
Т.е выходит из п.3 что или иноагент или брокер может затягивать выплату(имея физически сумму на счету), даже если минфин и расплатился? Или потратить/прокрутить деньги какой то срок?

Не совсем понимаю как за гривны можно купить ОЗДП, ну ладно...
Платежный агент по евробондам это икона финансовой дисциплины, а вот брокеры.. там люди попроще относятся к жизни))

Вы как-то сложно подходите к вопросу!
Покупка ОЗДП осуществляется в национальной валюте, по цене в эквиваленте стоимости по курсу НБУ на день покупки. Тут всё предельно просто. Выплата купонного дохода и погашение самой облигации осуществляется в валюте облигации. А вот, что делать с этой валютой - Ваше личное дело!
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