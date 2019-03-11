nekefer написав:
Не совсем понимаю как за гривны можно купить ОЗДП, ну ладно...
Платежный агент по евробондам это икона финансовой дисциплины, а вот брокеры.. там люди попроще относятся к жизни))
Вы как-то сложно подходите к вопросу!
Покупка ОЗДП осуществляется в национальной валюте, по цене в эквиваленте стоимости по курсу НБУ на день покупки. Тут всё предельно просто. Выплата купонного дохода и погашение самой облигации осуществляется в валюте облигации. А вот, что делать с этой валютой - Ваше личное дело!