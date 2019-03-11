|
|
|
Рынок ОВГЗ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 09 тра, 2022 16:57
nekefer написав: asin написав:
1. Перечислял брокеру грн.
2,3 - спс.
Т.е выходит из п.3 что или иноагент или брокер может затягивать выплату(имея физически сумму на счету), даже если минфин и расплатился? Или потратить/прокрутить деньги какой то срок?
Не совсем понимаю как за гривны можно купить ОЗДП, ну ладно...
Платежный агент по евробондам это икона финансовой дисциплины, а вот брокеры.. там люди попроще относятся к жизни))
Вы как-то сложно подходите к вопросу!
Покупка ОЗДП осуществляется в национальной валюте, по цене в эквиваленте стоимости по курсу НБУ на день покупки. Тут всё предельно просто. Выплата купонного дохода и погашение самой облигации осуществляется в валюте облигации. А вот, что делать с этой валютой - Ваше личное дело!
-
aeroservis
-
-
- Повідомлень: 27
- З нами з: 24.03.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 тра, 2022 17:59
aeroservis
хіба ФФ продає зараз ОЗДП та ще й за гривні?
загалом не бачив зараз жодного брокера щоб брав гривні і купляв для клієнта якісь валютні бумаги
наведіть приклади, цікаво
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 13392
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 257 раз.
- Подякували: 1190 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: Пон 09 тра, 2022 18:02
aeroservis написав:
Вы как-то сложно подходите к вопросу!
Покупка ОЗДП осуществляется в национальной валюте, по цене в эквиваленте стоимости по курсу НБУ на день покупки. Тут всё предельно просто. Выплата купонного дохода и погашение самой облигации осуществляется в валюте облигации. А вот, что делать с этой валютой - Ваше личное дело!
а сори, не сразу понял, что покупали внутри Украины, т.е. торговец купил за рубежом за 35 долларов и продал в Украине за 50 долларов, зато по курсу НБУ
да все как Вы написали
-
nekefer
-
-
- Повідомлень: 160
- З нами з: 24.10.14
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 тра, 2022 18:04
greenozon написав:
aeroservis
хіба ФФ продає зараз ОЗДП та ще й за гривні?
загалом не бачив зараз жодного брокера щоб брав гривні і купляв для клієнта якісь валютні бумаги
наведіть приклади, цікаво
ну формально в Украине все продается только за гривны, за доллары нельзя
-
nekefer
-
-
- Повідомлень: 160
- З нами з: 24.10.14
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 тра, 2022 18:08
nekefer
чому? навпаки, як правило валютні бумаги лише за валюту і продаються (всередині країни)
приклад - Приват24 продає доларові і євро військові бумаги власне тільки за валюту
Так само і Альфа банк (Україна)
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 13392
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 257 раз.
- Подякували: 1190 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|61
|44936
|
Суб 07 тра, 2022 20:00
mann
|
|11
|512042
|
|
|53
|31376
|
|