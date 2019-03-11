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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 308309310311
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 16:57

  nekefer написав:
  asin написав:1. Перечислял брокеру грн.
2,3 - спс.
Т.е выходит из п.3 что или иноагент или брокер может затягивать выплату(имея физически сумму на счету), даже если минфин и расплатился? Или потратить/прокрутить деньги какой то срок?

Не совсем понимаю как за гривны можно купить ОЗДП, ну ладно...
Платежный агент по евробондам это икона финансовой дисциплины, а вот брокеры.. там люди попроще относятся к жизни))

Вы как-то сложно подходите к вопросу!
Покупка ОЗДП осуществляется в национальной валюте, по цене в эквиваленте стоимости по курсу НБУ на день покупки. Тут всё предельно просто. Выплата купонного дохода и погашение самой облигации осуществляется в валюте облигации. А вот, что делать с этой валютой - Ваше личное дело!
aeroservis
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 17:59

aeroservis
хіба ФФ продає зараз ОЗДП та ще й за гривні?
загалом не бачив зараз жодного брокера щоб брав гривні і купляв для клієнта якісь валютні бумаги

наведіть приклади, цікаво
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 18:02

Re: Рынок ОВГЗ

  aeroservis написав:Вы как-то сложно подходите к вопросу!
Покупка ОЗДП осуществляется в национальной валюте, по цене в эквиваленте стоимости по курсу НБУ на день покупки. Тут всё предельно просто. Выплата купонного дохода и погашение самой облигации осуществляется в валюте облигации. А вот, что делать с этой валютой - Ваше личное дело!

а сори, не сразу понял, что покупали внутри Украины, т.е. торговец купил за рубежом за 35 долларов и продал в Украине за 50 долларов, зато по курсу НБУ :) да все как Вы написали
nekefer
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 18:04

Re: Рынок ОВГЗ

  greenozon написав:aeroservis
хіба ФФ продає зараз ОЗДП та ще й за гривні?
загалом не бачив зараз жодного брокера щоб брав гривні і купляв для клієнта якісь валютні бумаги

наведіть приклади, цікаво

ну формально в Украине все продается только за гривны, за доллары нельзя
nekefer
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 18:08

nekefer
чому? навпаки, як правило валютні бумаги лише за валюту і продаються (всередині країни)
приклад - Приват24 продає доларові і євро військові бумаги власне тільки за валюту
Так само і Альфа банк (Україна)
greenozon
 
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