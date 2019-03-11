asin написав:1. Перечислял брокеру грн. 2,3 - спс. Т.е выходит из п.3 что или иноагент или брокер может затягивать выплату(имея физически сумму на счету), даже если минфин и расплатился? Или потратить/прокрутить деньги какой то срок?
Не совсем понимаю как за гривны можно купить ОЗДП, ну ладно... Платежный агент по евробондам это икона финансовой дисциплины, а вот брокеры.. там люди попроще относятся к жизни))
Вы как-то сложно подходите к вопросу! Покупка ОЗДП осуществляется в национальной валюте, по цене в эквиваленте стоимости по курсу НБУ на день покупки. Тут всё предельно просто. Выплата купонного дохода и погашение самой облигации осуществляется в валюте облигации. А вот, что делать с этой валютой - Ваше личное дело!
aeroservis написав:Вы как-то сложно подходите к вопросу! Покупка ОЗДП осуществляется в национальной валюте, по цене в эквиваленте стоимости по курсу НБУ на день покупки. Тут всё предельно просто. Выплата купонного дохода и погашение самой облигации осуществляется в валюте облигации. А вот, что делать с этой валютой - Ваше личное дело!
а сори, не сразу понял, что покупали внутри Украины, т.е. торговец купил за рубежом за 35 долларов и продал в Украине за 50 долларов, зато по курсу НБУ да все как Вы написали
nekefer чому? навпаки, як правило валютні бумаги лише за валюту і продаються (всередині країни) приклад - Приват24 продає доларові і євро військові бумаги власне тільки за валюту Так само і Альфа банк (Україна)
greenozon написав:nekefer чому? навпаки, як правило валютні бумаги лише за валюту і продаються (всередині країни) приклад - Приват24 продає доларові і євро військові бумаги власне тільки за валюту Так само і Альфа банк (Україна)
Добрый день. Как через Альфу купить долларовые овгз или может евробонды? И есть комиссии сейчас по долларовым овгз? В сенсе Альфы только грн.
aeroservis написав:Вы как-то сложно подходите к вопросу! Покупка ОЗДП осуществляется в национальной валюте, по цене в эквиваленте стоимости по курсу НБУ на день покупки. Тут всё предельно просто.
Вы уверены, что это возможно сейчас? Внешние валютные облигации приобретаются на счет брокера в ЕС, вывод валюты из Украины НБУ очень тщательно закрывает, потому пополнить валютой инвестсчет сейчас из Украины как мне кажется не "предельно просто". Не говоря уже о купить валютные за гривну.
Ну и все практики почему то не говорят о том, что сейчас они продаются лотами по 100 шт - это чтобы можно было прикинуть сумму в гривне и общение с финмоном банка
Звонил только что в Аваль по поводу покупки военных валютных ОВГЗ, так мне заявили что купить их можно без финмониторинга, а забрать деньги со счета потом не получится, надо будет финмониторинг проходить и что это не афишируют особо просто. Это что за прикол?