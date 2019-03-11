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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 309310311312
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 13:11

  greenozon написав:ultrashooligan
як НБУ дозволив так банки і поводяться
https://bank.gov.ua/ua/news/all/bankam- ... obligatsiy

https://bank.gov.ua/ua/news/all/viznach ... 00-tis-grn


Я это читал, какое это отношение имеет к моему вопросу по поводу необходимости финмониторинга ПОСЛЕ завершения срока акций, когда я захочу снять свои деньги с процентами?
ultrashooligan
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 14:18

ultrashooligan
в новинах є посилання на закони
там це чітко прописано
Постанова НБУ №69 від 8 квітня 22 р
greenozon
 
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