|
|
|
Рынок ОВГЗ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 10 тра, 2022 13:11
Я это читал, какое это отношение имеет к моему вопросу по поводу необходимости финмониторинга ПОСЛЕ завершения срока акций, когда я захочу снять свои деньги с процентами?
-
ultrashooligan
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 10.05.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 тра, 2022 14:18
ultrashooligan
в новинах є посилання на закони
там це чітко прописано
Постанова НБУ №69 від 8 квітня 22 р
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 13402
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 258 раз.
- Подякували: 1190 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: Вів 10 тра, 2022 14:56
ultrashooligan написав:
Я это читал, какое это отношение имеет к моему вопросу по поводу необходимости финмониторинга ПОСЛЕ завершения срока акций, когда я захочу снять свои деньги с процентами?
Після виплати по облігаціям у вас буде документ про походження грошей, вони обіляться, якщо аваль з приколами то закиньте через моно.
-
adj
-
-
- Повідомлень: 12
- З нами з: 08.04.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 тра, 2022 15:35
ultrashooligan написав:
Я это читал, какое это отношение имеет к моему вопросу по поводу необходимости финмониторинга ПОСЛЕ завершения срока акций, когда я захочу снять свои деньги с процентами?
Финмон проводится ДО размещения, а после уже не проводится.
На время ВП финмон для облигаций упрощен.
Однако при размещении средств на депозит, например, после погашения ОВГЗ, банка может таки провести финмон, для этого вам и пригодятся доки о п̶о̶с̶т̶и̶р̶у̶ш̶к̶е̶ погашении.
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2292
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 134 раз.
- Подякували: 411 раз.
-
- Профіль
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|62
|45526
|
Вів 10 тра, 2022 14:21
V2
|
|11
|512056
|
|
|53
|31386
|
|