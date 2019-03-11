Я это читал, какое это отношение имеет к моему вопросу по поводу необходимости финмониторинга ПОСЛЕ завершения срока акций, когда я захочу снять свои деньги с процентами?
Финмон проводится ДО размещения, а после уже не проводится. На время ВП финмон для облигаций упрощен. Однако при размещении средств на депозит, например, после погашения ОВГЗ, банка может таки провести финмон, для этого вам и пригодятся доки о п̶о̶с̶т̶и̶р̶у̶ш̶к̶е̶ погашении.
Середній чек за операціями фізичних осіб з Військовими облігаціями в Укрексімбанку складає 880 тисяч гривень (екв.). Втім, останнім часом надходить багато запитів у діапазонах 10-50 тисяч та 50-100 тисяч гривень.
greenozon написав:ultrashooligan в новинах є посилання на закони там це чітко прописано Постанова НБУ №69 від 8 квітня 22 р
Я читал эту статью, там разрешается вносить деньги с дальнейшей покупкой военных ОВГЗ, у меня проблема совсем другого характера. Аваль не против внесения денег для покупки, Аваль заявляет, что после того, как пройдет срок акций (через год), я не смогу забрать деньги со счета без финмониторинга. В этой статье ничего такого нет и это выглядит бредово в принципе, тем не менее они мне сегодня такое заявили и отказали. Хотел купить на 135.000 у.е, видимо, ВСУ эти деньги не нужны в данный момент, раз такие приколы тянет Аваль. Кстати, а продать военные ОВГЗ досрочно нельзя, как обычные? Может они опасаются, что можно купить без проверки и через месяц продать и отбеливать таким образом деньги?