Рынок ОВГЗ
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 10 тра, 2022 13:11
Я это читал, какое это отношение имеет к моему вопросу по поводу необходимости финмониторинга ПОСЛЕ завершения срока акций, когда я захочу снять свои деньги с процентами?
ultrashooligan
Повідомлень: 2
З нами з: 10.05.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Вів 10 тра, 2022 14:18
ultrashooligan в новинах є посилання на закони там це чітко прописано Постанова НБУ №69 від 8 квітня 22 р
greenozon
Повідомлень: 13404
З нами з: 01.06.14
Подякував: 258 раз.
Подякували: 1191 раз.
Профіль
1
1
1
Додано: Вів 10 тра, 2022 14:56
ultrashooligan написав:
Я это читал, какое это отношение имеет к моему вопросу по поводу необходимости финмониторинга ПОСЛЕ завершения срока акций, когда я захочу снять свои деньги с процентами?
Після виплати по облігаціям у вас буде документ про походження грошей, вони обіляться, якщо аваль з приколами то закиньте через моно.
adj
Повідомлень: 12
З нами з: 08.04.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Вів 10 тра, 2022 15:35
ultrashooligan написав:
Я это читал, какое это отношение имеет к моему вопросу по поводу необходимости финмониторинга ПОСЛЕ завершения срока акций, когда я захочу снять свои деньги с процентами?
Финмон проводится ДО размещения, а после уже не проводится.
На время ВП финмон для облигаций упрощен.
Однако при размещении средств на депозит, например, после погашения ОВГЗ, банка может таки провести финмон, для этого вам и пригодятся доки о п̶о̶с̶т̶и̶р̶у̶ш̶к̶е̶ погашении.
Amethyst
Повідомлень: 2292
З нами з: 05.05.21
Подякував: 134 раз.
Подякували: 411 раз.
Профіль
1
2
Додано: Вів 10 тра, 2022 18:40
aeroservis написав:
Вот почему и важен вопрос выбора брокера.
какие пять по Вашему надежные? И как сменить хранителя - можете процедуру подсказать?
asin
Повідомлень: 314
З нами з: 09.11.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 39 раз.
Профіль
Додано: Вів 10 тра, 2022 19:02
Цікавий факт:
Середній чек за операціями фізичних осіб з Військовими облігаціями в Укрексімбанку складає 880 тисяч гривень (екв.). Втім, останнім часом надходить багато запитів у діапазонах 10-50 тисяч та 50-100 тисяч гривень. https://t.me/bank_exim/1765
klug
Повідомлень: 6900
З нами з: 18.08.14
Подякував: 296 раз.
Подякували: 938 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 10 тра, 2022 21:35
greenozon Я же Вам выше написал через какого брокера я покупал валютные ОВГЗ. В настоящие время выпуск ценных бумаг и торгов ими на бирже НБУ не производит.
aeroservis
Повідомлень: 31
З нами з: 24.03.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
Профіль
Додано: Вів 10 тра, 2022 21:38
greenozon Мы тут говорим о ОВГЗ, а Вы о военных облигациях. Это немного разные вещи!
aeroservis
Повідомлень: 31
З нами з: 24.03.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
Профіль
Додано: Вів 10 тра, 2022 21:41
adj Походження будет на полученный доход, а не на все погашенные бумаги! В этом и фокус!
aeroservis
Повідомлень: 31
З нами з: 24.03.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
Профіль
Додано: Вів 10 тра, 2022 21:43
asin Сам пытаюсь выяснить процедуру! Пока даже ФФ Украина на Freedom Finance Europe сменить не получается. Молчат, как об лёд!
aeroservis
Повідомлень: 31
З нами з: 24.03.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
,
Модератор
Схожі теми
62
45713
Вів 10 тра, 2022 14:21 V2
11
512056
53
31386