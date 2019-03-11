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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 309310311312
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 13:11

  greenozon написав:ultrashooligan
як НБУ дозволив так банки і поводяться
https://bank.gov.ua/ua/news/all/bankam- ... obligatsiy

https://bank.gov.ua/ua/news/all/viznach ... 00-tis-grn


Я это читал, какое это отношение имеет к моему вопросу по поводу необходимости финмониторинга ПОСЛЕ завершения срока акций, когда я захочу снять свои деньги с процентами?
ultrashooligan
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 14:18

ultrashooligan
в новинах є посилання на закони
там це чітко прописано
Постанова НБУ №69 від 8 квітня 22 р
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 14:56

  ultrashooligan написав:
  greenozon написав:ultrashooligan
як НБУ дозволив так банки і поводяться
https://bank.gov.ua/ua/news/all/bankam- ... obligatsiy

https://bank.gov.ua/ua/news/all/viznach ... 00-tis-grn


Я это читал, какое это отношение имеет к моему вопросу по поводу необходимости финмониторинга ПОСЛЕ завершения срока акций, когда я захочу снять свои деньги с процентами?

Після виплати по облігаціям у вас буде документ про походження грошей, вони обіляться, якщо аваль з приколами то закиньте через моно.
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 15:35

  ultrashooligan написав:
  greenozon написав:ultrashooligan
як НБУ дозволив так банки і поводяться
https://bank.gov.ua/ua/news/all/bankam- ... obligatsiy

https://bank.gov.ua/ua/news/all/viznach ... 00-tis-grn


Я это читал, какое это отношение имеет к моему вопросу по поводу необходимости финмониторинга ПОСЛЕ завершения срока акций, когда я захочу снять свои деньги с процентами?

Финмон проводится ДО размещения, а после уже не проводится.
На время ВП финмон для облигаций упрощен.
Однако при размещении средств на депозит, например, после погашения ОВГЗ, банка может таки провести финмон, для этого вам и пригодятся доки о п̶о̶с̶т̶и̶р̶у̶ш̶к̶е̶ погашении.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 18:40

  aeroservis написав:Вот почему и важен вопрос выбора брокера.
какие пять по Вашему надежные? И как сменить хранителя - можете процедуру подсказать?
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 19:02

Цікавий факт:
Середній чек за операціями фізичних осіб з Військовими облігаціями в Укрексімбанку складає 880 тисяч гривень (екв.). Втім, останнім часом надходить багато запитів у діапазонах 10-50 тисяч та 50-100 тисяч гривень.

https://t.me/bank_exim/1765
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 21:35

greenozon
Я же Вам выше написал через какого брокера я покупал валютные ОВГЗ.
В настоящие время выпуск ценных бумаг и торгов ими на бирже НБУ не производит.
aeroservis
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 21:38

greenozon
Мы тут говорим о ОВГЗ, а Вы о военных облигациях.
Это немного разные вещи!
aeroservis
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 21:41

adj
Походження будет на полученный доход, а не на все погашенные бумаги!
В этом и фокус!
aeroservis
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 21:43

asin
Сам пытаюсь выяснить процедуру!
Пока даже ФФ Украина на Freedom Finance Europe сменить не получается.
Молчат, как об лёд!
aeroservis
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