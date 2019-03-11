asin
Сам пытаюсь выяснить процедуру!
Пока даже ФФ Украина на Freedom Finance Europe сменить не получается.
Молчат, как об лёд!
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 10 тра, 2022 21:43
asin
Сам пытаюсь выяснить процедуру!
Пока даже ФФ Украина на Freedom Finance Europe сменить не получается.
Молчат, как об лёд!
Додано: Вів 10 тра, 2022 22:09
Додано: Вів 10 тра, 2022 23:15
ultrashooligan
А Вы не стесняйтесь!
Просто изучите для чего и как выпускались военные облигации и где они торгуются, и где торгуются ОВГЗ.
Додано: Вів 10 тра, 2022 23:37
Додано: Вів 10 тра, 2022 23:42
Re: Рынок ОВГЗ
Подскажите, какой смысл открывать народу депозит, объем которых по информации НБУ увеличился, это при том что ставки упали, если можно покупать военные облигации по гораздо более высоким процентам и без налога? В чем прикол?
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