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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 310311312313
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 21:43

asin
Сам пытаюсь выяснить процедуру!
Пока даже ФФ Украина на Freedom Finance Europe сменить не получается.
Молчат, как об лёд!
aeroservis
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 22:09

  aeroservis написав:greenozon
Мы тут говорим о ОВГЗ, а Вы о военных облигациях.
Это немного разные вещи!


Стесняюсь спросить, а в чем разница?
ultrashooligan
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 23:15

ultrashooligan
А Вы не стесняйтесь!
Просто изучите для чего и как выпускались военные облигации и где они торгуются, и где торгуются ОВГЗ.
aeroservis
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Повідомлень: 32
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 23:37

  aeroservis написав:ultrashooligan
А Вы не стесняйтесь!
Просто изучите для чего и как выпускались военные облигации и где они торгуются, и где торгуются ОВГЗ.

Для чего и как это и так понятно, в чем разница принципиальная в рыночном плане просветите, будьте добры
ultrashooligan
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 23:42

Re: Рынок ОВГЗ

Подскажите, какой смысл открывать народу депозит, объем которых по информации НБУ увеличился, это при том что ставки упали, если можно покупать военные облигации по гораздо более высоким процентам и без налога? В чем прикол?
ultrashooligan
 
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