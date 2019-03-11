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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 10 тра, 2022 21:43
asin
Сам пытаюсь выяснить процедуру!
Пока даже ФФ Украина на Freedom Finance Europe сменить не получается.
Молчат, как об лёд!
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aeroservis
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Додано: Вів 10 тра, 2022 22:09
aeroservis написав:greenozon
Мы тут говорим о ОВГЗ, а Вы о военных облигациях.
Это немного разные вещи!
Стесняюсь спросить, а в чем разница?
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ultrashooligan
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Додано: Вів 10 тра, 2022 23:15
ultrashooligan
А Вы не стесняйтесь!
Просто изучите для чего и как выпускались военные облигации и где они торгуются, и где торгуются ОВГЗ.
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aeroservis
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Додано: Вів 10 тра, 2022 23:37
aeroservis написав:ultrashooligan
А Вы не стесняйтесь!
Просто изучите для чего и как выпускались военные облигации и где они торгуются, и где торгуются ОВГЗ.
Для чего и как это и так понятно, в чем разница принципиальная в рыночном плане просветите, будьте добры
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ultrashooligan
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Додано: Вів 10 тра, 2022 23:42
Подскажите, какой смысл открывать народу депозит, объем которых по информации НБУ увеличился, это при том что ставки упали, если можно покупать военные облигации по гораздо более высоким процентам и без налога? В чем прикол?
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ultrashooligan
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Додано: Сер 11 тра, 2022 05:59
ultrashooligan написав:
Подскажите, какой смысл открывать народу депозит, объем которых по информации НБУ увеличился, это при том что ставки упали, если можно покупать военные облигации по гораздо более высоким процентам и без налога? В чем прикол?
ну например есть люди которые категорически не желает покупать любые облигации, "бо обманут"
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nekefer
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Додано: Сер 11 тра, 2022 06:04
ultrashooligan написав: aeroservis написав:greenozon
Мы тут говорим о ОВГЗ, а Вы о военных облигациях.
Это немного разные вещи!
Стесняюсь спросить, а в чем разница?
формально сейчас нельзя купить или продать овгз выпущенные до 23 февраля, только выплаты купона и погашения
по военным облигациям, никаких ограничений нет
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nekefer
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Додано: Сер 11 тра, 2022 07:00
ultrashooligan написав:
Я читал эту статью, там разрешается вносить деньги с дальнейшей покупкой военных ОВГЗ, у меня проблема совсем другого характера. Аваль не против внесения денег для покупки, Аваль заявляет, что после того, как пройдет срок акций (через год), я не смогу забрать деньги со счета без финмониторинга.
В этой статье ничего такого нет и это выглядит бредово в принципе, тем не менее они мне сегодня такое заявили и отказали. Хотел купить на 135.000 у.е, видимо, ВСУ эти деньги не нужны в данный момент, раз такие приколы тянет Аваль. Кстати, а продать военные ОВГЗ досрочно нельзя, как обычные? Может они опасаются, что можно купить без проверки и через месяц продать и отбеливать таким образом деньги?
Вони опасаються, що Ви розмістите свої гроші у облігації на пряму, а не до них на депозит під смішні відсотки, за який вони куплять ті ж облігації, таким чином бояться втратити супер надійне джерело стабільних доходів.
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Mirax
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Додано: Сер 11 тра, 2022 07:03
ultrashooligan написав:
В чем прикол?
Прикол в том кому вы больше доверяете.
Частному бизнесу, в принципе, стоящемуся на сис-ме свободного и партнерского предпринимательства.
Или государству, в принципе, стоящемуся на сис-ме ограничений, вранья и коррупции.
Када там первые погашения госоближек, посмотрим-с.
А пока я верю в ВСУ и своих друзей, и гос-во для это мне не нужно.
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Amethyst
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