ultrashooligan написав:

Я читал эту статью, там разрешается вносить деньги с дальнейшей покупкой военных ОВГЗ, у меня проблема совсем другого характера. Аваль не против внесения денег для покупки, Аваль заявляет, что после того, как пройдет срок акций (через год), я не смогу забрать деньги со счета без финмониторинга.В этой статье ничего такого нет и это выглядит бредово в принципе, тем не менее они мне сегодня такое заявили и отказали. Хотел купить на 135.000 у.е, видимо, ВСУ эти деньги не нужны в данный момент, раз такие приколы тянет Аваль. Кстати, а продать военные ОВГЗ досрочно нельзя, как обычные? Может они опасаются, что можно купить без проверки и через месяц продать и отбеливать таким образом деньги?