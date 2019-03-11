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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 21:43

asin
Сам пытаюсь выяснить процедуру!
Пока даже ФФ Украина на Freedom Finance Europe сменить не получается.
Молчат, как об лёд!
aeroservis
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 22:09

  aeroservis написав:greenozon
Мы тут говорим о ОВГЗ, а Вы о военных облигациях.
Это немного разные вещи!


Стесняюсь спросить, а в чем разница?
ultrashooligan
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 23:15

ultrashooligan
А Вы не стесняйтесь!
Просто изучите для чего и как выпускались военные облигации и где они торгуются, и где торгуются ОВГЗ.
aeroservis
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 23:37

  aeroservis написав:ultrashooligan
А Вы не стесняйтесь!
Просто изучите для чего и как выпускались военные облигации и где они торгуются, и где торгуются ОВГЗ.

Для чего и как это и так понятно, в чем разница принципиальная в рыночном плане просветите, будьте добры
ultrashooligan
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 23:42

Re: Рынок ОВГЗ

Подскажите, какой смысл открывать народу депозит, объем которых по информации НБУ увеличился, это при том что ставки упали, если можно покупать военные облигации по гораздо более высоким процентам и без налога? В чем прикол?
ultrashooligan
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 05:59

Re: Рынок ОВГЗ

  ultrashooligan написав:Подскажите, какой смысл открывать народу депозит, объем которых по информации НБУ увеличился, это при том что ставки упали, если можно покупать военные облигации по гораздо более высоким процентам и без налога? В чем прикол?

ну например есть люди которые категорически не желает покупать любые облигации, "бо обманут"
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 06:04

  ultrashooligan написав:
  aeroservis написав:greenozon
Мы тут говорим о ОВГЗ, а Вы о военных облигациях.
Это немного разные вещи!


Стесняюсь спросить, а в чем разница?


формально сейчас нельзя купить или продать овгз выпущенные до 23 февраля, только выплаты купона и погашения
по военным облигациям, никаких ограничений нет
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 07:00

  ultrashooligan написав:Я читал эту статью, там разрешается вносить деньги с дальнейшей покупкой военных ОВГЗ, у меня проблема совсем другого характера. Аваль не против внесения денег для покупки, Аваль заявляет, что после того, как пройдет срок акций (через год), я не смогу забрать деньги со счета без финмониторинга.
В этой статье ничего такого нет и это выглядит бредово в принципе, тем не менее они мне сегодня такое заявили и отказали. Хотел купить на 135.000 у.е, видимо, ВСУ эти деньги не нужны в данный момент, раз такие приколы тянет Аваль. Кстати, а продать военные ОВГЗ досрочно нельзя, как обычные? Может они опасаются, что можно купить без проверки и через месяц продать и отбеливать таким образом деньги?

Вони опасаються, що Ви розмістите свої гроші у облігації на пряму, а не до них на депозит під смішні відсотки, за який вони куплять ті ж облігації, таким чином бояться втратити супер надійне джерело стабільних доходів. :mrgreen:
Mirax
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 07:03

Свобода, равенство, братство

  ultrashooligan написав:В чем прикол?

Прикол в том кому вы больше доверяете.
Частному бизнесу, в принципе, стоящемуся на сис-ме свободного и партнерского предпринимательства.
Или государству, в принципе, стоящемуся на сис-ме ограничений, вранья и коррупции.
Када там первые погашения госоближек, посмотрим-с.
А пока я верю в ВСУ и своих друзей, и гос-во для это мне не нужно.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 08:07

  Amethyst написав:
  ultrashooligan написав:В чем прикол?

Прикол в том кому вы больше доверяете.
Частному бизнесу, в принципе, стоящемуся на сис-ме свободного и партнерского предпринимательства.
Или государству, в принципе, стоящемуся на сис-ме ограничений, вранья и коррупции.
Када там первые погашения госоближек, посмотрим-с.
А пока я верю в ВСУ и своих друзей, и гос-во для это мне не нужно.


А ви не задумувались де банки тримають гроші які зібрали з депозитів? 😂
adj
 
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