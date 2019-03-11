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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 311312313314
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 08:10

  aeroservis написав:adj
Походження будет на полученный доход, а не на все погашенные бумаги!
В этом и фокус!


Що за бред, гроші отримані за виплату купонів і номіналу облігацій. Відповідно є пояснення по всій сумі, але аваль може собі свій світ придумати, напишіть нац банку своє питання, вони дадуть повну і правильну відповідь.
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 08:23

Re: Рынок ОВГЗ

  adj написав:А ви не задумувались де банки тримають гроші які зібрали з депозитів? 😂
Угу, я тож думаю, шо в ОВДП :idea: Причем банки ещё под эти ОВДП берут рефинанс, шо не может сделать простой смертный.
Однако под депозит (гарантируется пондом) пересічний может взять залоговый кредит до 80..90%. Вот и курутимся как можем.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 09:02

на жаль банки не спішаться (на противагу ФО) вкладатись в військові облігації, хоча НБУ їх і так і сяк заохочує...
по факту вони більше працюють із короткостроковими депозитними сертифікатами НБУ (які дають меншу дохідність ніж ОВДП)
https://bank.gov.ua/ua/markets/fm-liquidity
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 09:15

  greenozon написав:на жаль банки не спішаться (на противагу ФО) вкладатись в військові облігації, хоча НБУ їх і так і сяк заохочує...
по факту вони більше працюють із короткостроковими депозитними сертифікатами НБУ (які дають меншу дохідність ніж ОВДП)
https://bank.gov.ua/ua/markets/fm-liquidity


Я думаю банки уже просто вклали все що мали в ОВДП, їм більше нічого і не залишалось, що їм робити з грошима на рахунках?

По тій же причині я думаю моно дав можливість купляти ОВДП, свої гроші вони вже поклали в облігації, тепер дали можливість тим хто тримає просто гроші на рахунках без депозитів теж вкластись в ОВДП. Плюс я думаю це для них як і піар хід, плюс є напевно люди які хочуть відбілити гривневий кеш поки є можливість - відкрити рахунок в моно і купити ОВДП, моно після виплати купонів/номіналу заробить своє на комісіях
adj
 
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