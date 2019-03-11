Що за бред, гроші отримані за виплату купонів і номіналу облігацій. Відповідно є пояснення по всій сумі, але аваль може собі свій світ придумати, напишіть нац банку своє питання, вони дадуть повну і правильну відповідь.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 11 тра, 2022 08:10
Що за бред, гроші отримані за виплату купонів і номіналу облігацій. Відповідно є пояснення по всій сумі, але аваль може собі свій світ придумати, напишіть нац банку своє питання, вони дадуть повну і правильну відповідь.
Додано: Сер 11 тра, 2022 08:23
Re: Рынок ОВГЗ
Угу, я тож думаю, шо в ОВДП Причем банки ещё под эти ОВДП берут рефинанс, шо не может сделать простой смертный.
Однако под депозит (гарантируется пондом) пересічний может взять залоговый кредит до 80..90%. Вот и курутимся как можем.
Додано: Сер 11 тра, 2022 09:02
на жаль банки не спішаться (на противагу ФО) вкладатись в військові облігації, хоча НБУ їх і так і сяк заохочує...
по факту вони більше працюють із короткостроковими депозитними сертифікатами НБУ (які дають меншу дохідність ніж ОВДП)
Додано: Сер 11 тра, 2022 09:15
Я думаю банки уже просто вклали все що мали в ОВДП, їм більше нічого і не залишалось, що їм робити з грошима на рахунках?
По тій же причині я думаю моно дав можливість купляти ОВДП, свої гроші вони вже поклали в облігації, тепер дали можливість тим хто тримає просто гроші на рахунках без депозитів теж вкластись в ОВДП. Плюс я думаю це для них як і піар хід, плюс є напевно люди які хочуть відбілити гривневий кеш поки є можливість - відкрити рахунок в моно і купити ОВДП, моно після виплати купонів/номіналу заробить своє на комісіях
Додано: Сер 11 тра, 2022 09:29
Re: Рынок ОВГЗ
Додано: Сер 11 тра, 2022 09:50
Re: Рынок ОВГЗ
Только что говорил с брокером Аваля, он подтвердил, что сам был в шоке, когда читал "постанову 60" в которой указано, что купить акции можно без финмониторинга, а когда захочешь снять потом свои деньги после "проведення фінансової операції з відшкодування
номінальної вартості облігацій внутрішньої державної позики “Військові
облігації” з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій", то надо будет объяснять откуда бабло у тебя было. И об этом все помалкивают! Так что майте на увази, как людей хотят развести!
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