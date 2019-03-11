|
|
|
Рынок ОВГЗ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 11 тра, 2022 14:46
ultrashooligan написав:
Что Вы имеете ввиду "никаких ограничений нет"? Военными облигациями в принципе нельзя торговать, там сплошные ограничения, кроме целевого назначения.
Где там?
"Военные" облигации можно продать не дожидаясь погашения?
-
nekefer
-
-
- Повідомлень: 165
- З нами з: 24.10.14
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 тра, 2022 14:54
nekefer написав: ultrashooligan написав:
Что Вы имеете ввиду "никаких ограничений нет"? Военными облигациями в принципе нельзя торговать, там сплошные ограничения, кроме целевого назначения.
Где там?
"Военные" облигации можно продать не дожидаясь погашения?
Поки що ні, і не факт що можна буде.
-
adj
-
-
- Повідомлень: 18
- З нами з: 08.04.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 тра, 2022 15:14
У меня с белыми доходами всё нормально! Купил ОВДП на несколько сотен тыс. долларов. И не нуждаюсь в отмывании каких-то средств через військові облігації. Я тебе просто пояснил, что через них ты хер чего отмоешь! В НБУ не дураки сидят! И твой бред финмониторинг слушать не будет. Даже не надейся.
-
aeroservis
-
-
- Повідомлень: 34
- З нами з: 24.03.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 тра, 2022 20:01
adj написав: nekefer написав: ultrashooligan написав:
Что Вы имеете ввиду "никаких ограничений нет"? Военными облигациями в принципе нельзя торговать, там сплошные ограничения, кроме целевого назначения.
Где там?
"Военные" облигации можно продать не дожидаясь погашения?
Поки що ні, і не факт що можна буде.
а по какой причине я не могу продать облигации?
-
nekefer
-
-
- Повідомлень: 165
- З нами з: 24.10.14
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|62
|46077
|
Вів 10 тра, 2022 14:21
V2
|
|11
|512072
|
|
|53
|31413
|
|