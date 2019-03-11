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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 313314315316>
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 14:46

Re: Рынок ОВГЗ

  ultrashooligan написав:Что Вы имеете ввиду "никаких ограничений нет"? Военными облигациями в принципе нельзя торговать, там сплошные ограничения, кроме целевого назначения.

Где там?
"Военные" облигации можно продать не дожидаясь погашения?
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 14:54

  nekefer написав:
  ultrashooligan написав:Что Вы имеете ввиду "никаких ограничений нет"? Военными облигациями в принципе нельзя торговать, там сплошные ограничения, кроме целевого назначения.

Где там?
"Военные" облигации можно продать не дожидаясь погашения?

Поки що ні, і не факт що можна буде.
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 15:14

У меня с белыми доходами всё нормально! Купил ОВДП на несколько сотен тыс. долларов. И не нуждаюсь в отмывании каких-то средств через військові облігації. Я тебе просто пояснил, что через них ты хер чего отмоешь! В НБУ не дураки сидят! И твой бред финмониторинг слушать не будет. Даже не надейся.
aeroservis
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 20:01

  adj написав:
  nekefer написав:
  ultrashooligan написав:Что Вы имеете ввиду "никаких ограничений нет"? Военными облигациями в принципе нельзя торговать, там сплошные ограничения, кроме целевого назначения.

Где там?
"Военные" облигации можно продать не дожидаясь погашения?

Поки що ні, і не факт що можна буде.

а по какой причине я не могу продать облигации?
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 20:47

---
"Военные" облигации можно продать не дожидаясь погашения?[/quote]
Поки що ні, і не факт що можна буде.[/quote]
а по какой причине я не могу продать облигации?[/quote]

https://www.nssmc.gov.ua/konsolidatsiia ... 4-travnia/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 21:08

  greenozon написав:---
"Военные" облигации можно продать не дожидаясь погашения?

Поки що ні, і не факт що можна буде.[/quote]
а по какой причине я не могу продать облигации?[/quote]

https://www.nssmc.gov.ua/konsolidatsiia ... 4-travnia/[/quote]
военные облигации как раз таки входят в Додаток 3 и операции с ними разрешены, верно?
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 11:17

Хороші новини із заходу
https://finance.liga.net/ua/ekonomika/n ... nego-dolga
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 18:58

нерези тікають
фізики добавляють!

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 19:04

  asin написав:
  Kripo написав:
  aeroservis написав:Сегодня получил письмо от ФФ :
виплата відсотків за ОЗДП XS1902171757
:)

Получил в банке тоже выплату по XS1902171757

Вопрос- перечислить $ за границу нельзя?
В другой банк $ можно саму себе перечислять, из отделения, доказав что то тоже я?
Гривну в другой банк можно по 100к в месяц?
Снять $ в отделении на какую сумму можно?
За ограничениями не особо следил.
что за банк, где получили выплату, как пишете выше ?


Пiвденний банк
Kripo
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 20:08

Доброго дня!
Питання від новачка:
які банки продають військові облігації на мінімальну суму (менше 100 тис грн)? І яка при цьому комісія?
Цікавить також: чи можлива фізичною особою достроковий продаж Військових облігацій банку, в якому вони були придбані?
asteriks
 
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