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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 313314315316
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 20:10

  asteriks написав:Доброго дня!
Питання від новачка:
які банки продають військові облігації на мінімальну суму (менше 100 тис грн)? І яка при цьому комісія?
Цікавить також: чи можлива фізичною особою достроковий продаж Військових облігацій банку, в якому вони були придбані?

Альфа и моно продают от одной облигации без комиссии.
Покупка через мобилное приложение банка.
Только гривна.
Досрочно продать нельзя.
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 20:27

  asteriks написав:Доброго дня!
Питання від новачка:
які банки продають військові облігації на мінімальну суму (менше 100 тис грн)? І яка при цьому комісія?
Цікавить також: чи можлива фізичною особою достроковий продаж Військових облігацій банку, в якому вони були придбані?


Як і де купити військові облігації
https://minfin.com.ua/ua/invest/article ... obligacii/
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 20:33

У меня вывести валюту не получилось. Ответили, что валютные переводы запрещены НБУ.
Только продажа валюты и перевод в гривне по реквизитам. Причём, продавать надо все полученные средства или всё оставлять на своём счету у брокера.
aeroservis
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 20:38

  aeroservis написав:У меня вывести валюту не получилось. Ответили, что валютные переводы запрещены НБУ.
Только продажа валюты и перевод в гривне по реквизитам. Причём, продавать надо все полученные средства или всё оставлять на своём счету у брокера.

Вы пробовали свифтом на свой инвалютный счет?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 20:41

Да. Заполнил полученное от ФФ по почте поручение на перевод %% по бумагам в иностранный банк.
Ответили, что сейчас низзя!
Обидно! Вот и финансируй после такого родную страну!
aeroservis
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 20:44

Посчитал вариант продажи долларов и перевод на карту в гривне, с последующим снятием с карты за границей. Потеря минимум 12-14%.
Нет смысла. Как-то жаба душит!
aeroservis
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 20:50

Re: Рынок ОВГЗ

  aeroservis написав:...в иностранный банк.

нуна в наш банк... на себя или родыча.
И пробовать забрать валюту.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 20:57

aeroservis
а варіант докупити бумаг на купонні доходи?
greenozon
 
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