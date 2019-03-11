Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 11 тра, 2022 14:46
ultrashooligan написав:
Что Вы имеете ввиду "никаких ограничений нет"? Военными облигациями в принципе нельзя торговать, там сплошные ограничения, кроме целевого назначения.
Где там?
"Военные" облигации можно продать не дожидаясь погашения?
nekefer
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Додано: Сер 11 тра, 2022 14:54
nekefer написав: ultrashooligan написав:
Что Вы имеете ввиду "никаких ограничений нет"? Военными облигациями в принципе нельзя торговать, там сплошные ограничения, кроме целевого назначения.
Где там?
"Военные" облигации можно продать не дожидаясь погашения?
Поки що ні, і не факт що можна буде.
adj
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Додано: Сер 11 тра, 2022 15:14
У меня с белыми доходами всё нормально! Купил ОВДП на несколько сотен тыс. долларов. И не нуждаюсь в отмывании каких-то средств через військові облігації. Я тебе просто пояснил, что через них ты хер чего отмоешь! В НБУ не дураки сидят! И твой бред финмониторинг слушать не будет. Даже не надейся.
aeroservis
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Додано: Сер 11 тра, 2022 20:01
adj написав: nekefer написав: ultrashooligan написав:
Что Вы имеете ввиду "никаких ограничений нет"? Военными облигациями в принципе нельзя торговать, там сплошные ограничения, кроме целевого назначения.
Где там?
"Военные" облигации можно продать не дожидаясь погашения?
Поки що ні, і не факт що можна буде.
а по какой причине я не могу продать облигации?
nekefer
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Додано: Сер 11 тра, 2022 20:47
---
"Военные" облигации можно продать не дожидаясь погашения?[/quote]
Поки що ні, і не факт що можна буде.[/quote]
а по какой причине я не могу продать облигации?[/quote]
https://www.nssmc.gov.ua/konsolidatsiia ... 4-travnia/
greenozon
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Додано: Сер 11 тра, 2022 21:08
greenozon написав:
---
"Военные" облигации можно продать не дожидаясь погашения?
Поки що ні, і не факт що можна буде.[/quote]
а по какой причине я не могу продать облигации?[/quote]
https://www.nssmc.gov.ua/konsolidatsiia ... 4-travnia/
[/quote]
военные облигации как раз таки входят в Додаток 3 и операции с ними разрешены, верно?
nekefer
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Додано: Чет 12 тра, 2022 11:17
greenozon
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Додано: Чет 12 тра, 2022 18:58
нерези тікають
фізики добавляють!
greenozon
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Додано: Чет 12 тра, 2022 19:04
asin написав: Kripo написав: aeroservis написав:
Сегодня получил письмо от ФФ :
виплата відсотків за ОЗДП XS1902171757
Получил в банке тоже выплату по XS1902171757
Вопрос- перечислить $ за границу нельзя?
В другой банк $ можно саму себе перечислять, из отделения, доказав что то тоже я?
Гривну в другой банк можно по 100к в месяц?
Снять $ в отделении на какую сумму можно?
За ограничениями не особо следил.
что за банк, где получили выплату, как пишете выше ?
Пiвденний банк
Kripo
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Додано: Чет 12 тра, 2022 20:33
У меня вывести валюту не получилось. Ответили, что валютные переводы запрещены НБУ.
Только продажа валюты и перевод в гривне по реквизитам. Причём, продавать надо все полученные средства или всё оставлять на своём счету у брокера.
aeroservis
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