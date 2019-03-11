Вы пробовали свифтом на свой инвалютный счет?
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 12 тра, 2022 20:38
Додано: Чет 12 тра, 2022 20:41
Да. Заполнил полученное от ФФ по почте поручение на перевод %% по бумагам в иностранный банк.
Ответили, что сейчас низзя!
Обидно! Вот и финансируй после такого родную страну!
Додано: Чет 12 тра, 2022 20:44
Посчитал вариант продажи долларов и перевод на карту в гривне, с последующим снятием с карты за границей. Потеря минимум 12-14%.
Нет смысла. Как-то жаба душит!
Зараз переглядають цей форум: aeroservis, VitaliyN і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|