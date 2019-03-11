asteriks написав:Доброго дня! Питання від новачка: які банки продають військові облігації на мінімальну суму (менше 100 тис грн)? І яка при цьому комісія? Цікавить також: чи можлива фізичною особою достроковий продаж Військових облігацій банку, в якому вони були придбані?
Альфа и моно продают от одной облигации без комиссии. Покупка через мобилное приложение банка. Только гривна. Досрочно продать нельзя.
asteriks написав:Доброго дня! Питання від новачка: які банки продають військові облігації на мінімальну суму (менше 100 тис грн)? І яка при цьому комісія? Цікавить також: чи можлива фізичною особою достроковий продаж Військових облігацій банку, в якому вони були придбані?
У меня вывести валюту не получилось. Ответили, что валютные переводы запрещены НБУ. Только продажа валюты и перевод в гривне по реквизитам. Причём, продавать надо все полученные средства или всё оставлять на своём счету у брокера.
aeroservis написав:У меня вывести валюту не получилось. Ответили, что валютные переводы запрещены НБУ. Только продажа валюты и перевод в гривне по реквизитам. Причём, продавать надо все полученные средства или всё оставлять на своём счету у брокера.