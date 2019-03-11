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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 13 тра, 2022 00:16
greenozon написав:aeroservis
а варіант докупити бумаг на купонні доходи?
Сейчас ценные бумаги не выпускаются и не торгуются. Только военные облигации в обороте.
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 00:20
Amethyst написав: aeroservis написав:
...в иностранный банк.
нуна в наш банк... на себя или родыча.
И пробовать забрать валюту.
А на родича нельзя. Ввод и вывод средств только со своих и на свои счета.
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aeroservis
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