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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 314315316317
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 00:16

  greenozon написав:aeroservis
а варіант докупити бумаг на купонні доходи?

Сейчас ценные бумаги не выпускаются и не торгуются. Только военные облигации в обороте.
aeroservis
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 00:20

Рынок ОВГЗ

  Amethyst написав:
  aeroservis написав:...в иностранный банк.

нуна в наш банк... на себя или родыча.
И пробовать забрать валюту.

А на родича нельзя. Ввод и вывод средств только со своих и на свои счета.
aeroservis
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 04:26

  aeroservis написав:Посчитал вариант продажи долларов и перевод на карту в гривне, с последующим снятием с карты за границей. Потеря минимум 12-14%.
Нет смысла. Как-то жаба душит!


полностью согласен, надо ехать в Украину и снимать $, но как же блин не хочется!!! :cry:
Kripo
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