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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 314315316317
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 00:16

  greenozon написав:aeroservis
а варіант докупити бумаг на купонні доходи?

Сейчас ценные бумаги не выпускаются и не торгуются. Только военные облигации в обороте.
aeroservis
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 00:20

Рынок ОВГЗ

  Amethyst написав:
  aeroservis написав:...в иностранный банк.

нуна в наш банк... на себя или родыча.
И пробовать забрать валюту.

А на родича нельзя. Ввод и вывод средств только со своих и на свои счета.
aeroservis
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 04:26

  aeroservis написав:Посчитал вариант продажи долларов и перевод на карту в гривне, с последующим снятием с карты за границей. Потеря минимум 12-14%.
Нет смысла. Как-то жаба душит!


полностью согласен, надо ехать в Украину и снимать $, но как же блин не хочется!!! :cry:
Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 04:39

  aeroservis написав:У меня вывести валюту не получилось. Ответили, что валютные переводы запрещены НБУ.

Свифт вообще в Украине заблокирован?
Обидно. Сейчас может иметь смысл покупка западных акций и ETF, которые сильно просели.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 06:47

  ramaz написав:
  asteriks написав:Доброго дня!
Питання від новачка:
які банки продають військові облігації на мінімальну суму (менше 100 тис грн)? І яка при цьому комісія?
Цікавить також: чи можлива фізичною особою достроковий продаж Військових облігацій банку, в якому вони були придбані?

Альфа и моно продают от одной облигации без комиссии.
Покупка через мобилное приложение банка.
Только гривна.
Досрочно продать нельзя.

почему нельзя? что мешает?
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 07:38

  aeroservis написав:
  greenozon написав:aeroservis
а варіант докупити бумаг на купонні доходи?

Сейчас ценные бумаги не выпускаются и не торгуются. Только военные облигации в обороте.


хтось в цій гілці повідомляв що через ФФ Європа можна купляти ОЗДП
тобто покупка буде за межами ФР України
greenozon
 
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