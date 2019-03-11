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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 13 тра, 2022 00:16
greenozon написав:aeroservis
а варіант докупити бумаг на купонні доходи?
Сейчас ценные бумаги не выпускаются и не торгуются. Только военные облигации в обороте.
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aeroservis
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 00:20
Amethyst написав: aeroservis написав:
...в иностранный банк.
нуна в наш банк... на себя или родыча.
И пробовать забрать валюту.
А на родича нельзя. Ввод и вывод средств только со своих и на свои счета.
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aeroservis
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 04:26
aeroservis написав:
Посчитал вариант продажи долларов и перевод на карту в гривне, с последующим снятием с карты за границей. Потеря минимум 12-14%.
Нет смысла. Как-то жаба душит!
полностью согласен, надо ехать в Украину и снимать $, но как же блин не хочется!!!
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 04:39
aeroservis написав:
У меня вывести валюту не получилось. Ответили, что валютные переводы запрещены НБУ.
Свифт вообще в Украине заблокирован?
Обидно. Сейчас может иметь смысл покупка западных акций и ETF, которые сильно просели.
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 06:47
ramaz написав: asteriks написав:
Доброго дня!
Питання від новачка:
які банки продають військові облігації на мінімальну суму (менше 100 тис грн)? І яка при цьому комісія?
Цікавить також: чи можлива фізичною особою достроковий продаж Військових облігацій банку, в якому вони були придбані?
Альфа и моно продают от одной облигации без комиссии.
Покупка через мобилное приложение банка.
Только гривна.
Досрочно продать нельзя.
почему нельзя? что мешает?
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 07:38
aeroservis написав: greenozon написав:aeroservis
а варіант докупити бумаг на купонні доходи?
Сейчас ценные бумаги не выпускаются и не торгуются. Только военные облигации в обороте.
хтось в цій гілці повідомляв що через ФФ Європа можна купляти ОЗДП
тобто покупка буде за межами ФР України
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 07:58
Господа Доброе утро.
Как сейчас обстоят дела с выплатами купонов и тел овгз, оформленных до войны. Все платится вовремя?
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