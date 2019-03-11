|
|
Рынок ОВГЗ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 13 тра, 2022 13:40
В загальну копилку знань, колега дуже детально описав процедуру покупки бумаг в Укргазбанкуviewtopic.php?p=5432722#p5432722
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 13447
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 258 раз.
- Подякували: 1196 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: nekefer
і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|62
|46543
|
Вів 10 тра, 2022 14:21
V2
|
|11
|512094
|
|
|53
|31438
|