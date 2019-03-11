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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 315316317318
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 13:40

В загальну копилку знань, колега дуже детально описав процедуру покупки бумаг в Укргазбанку

viewtopic.php?p=5432722#p5432722
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:27

greenozon це інструкція з сайту банка: http://www.ukrgasbank.com/private/securities/ovdp/
Цікаво б почути як воно в реальності.
Rebel
 
Повідомлень: 155
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