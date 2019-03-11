В загальну копилку знань, колега дуже детально описав процедуру покупки бумаг в Укргазбанку
viewtopic.php?p=5432722#p5432722
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 13 тра, 2022 13:40
В загальну копилку знань, колега дуже детально описав процедуру покупки бумаг в Укргазбанку
viewtopic.php?p=5432722#p5432722
Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:27
greenozon це інструкція з сайту банка:
Цікаво б почути як воно в реальності.
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