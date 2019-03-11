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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 315316317318
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 13:40

В загальну копилку знань, колега дуже детально описав процедуру покупки бумаг в Укргазбанку

viewtopic.php?p=5432722#p5432722
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:27

greenozon це інструкція з сайту банка: http://www.ukrgasbank.com/private/securities/ovdp/
Цікаво б почути як воно в реальності.
Rebel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 23:10

свіжий огляд про військові, деяка інфа нова і цікава -

https://minfin.com.ua/ua/invest/article ... -obligacii
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 21:53

  greenozon написав:
  aeroservis написав:
  greenozon написав:aeroservis
а варіант докупити бумаг на купонні доходи?

Сейчас ценные бумаги не выпускаются и не торгуются. Только военные облигации в обороте.


хтось в цій гілці повідомляв що через ФФ Європа можна купляти ОЗДП
тобто покупка буде за межами ФР України


Это был я! Подтверждаю,так оно и есть. Только им надо валюту заслать на ИС - евро или доллары. Они по долларам ещё и 3% годовых ежедневно на остаток по долларовому счёту начисляют.
Я планирую к ним свои бумаги перевести на обслуживание. После войны.
Сейчас любые операции с ЦБ в Украине не проводятся.
aeroservis
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 21:56

  Kripo написав:
  aeroservis написав:Посчитал вариант продажи долларов и перевод на карту в гривне, с последующим снятием с карты за границей. Потеря минимум 12-14%.
Нет смысла. Как-то жаба душит!


полностью согласен, надо ехать в Украину и снимать $, но как же блин не хочется!!! :cry:


Написал выше - буду переходить со своими бумагами во Freedom Finance Europe.
Там и с вводом/выводом проблем меньше, да и работают они напрямую с крупнейшим депозитарием Euroclear.
aeroservis
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