В загальну копилку знань, колега дуже детально описав процедуру покупки бумаг в Укргазбанку
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 13 тра, 2022 13:40
В загальну копилку знань, колега дуже детально описав процедуру покупки бумаг в Укргазбанку
viewtopic.php?p=5432722#p5432722
Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:27
greenozon це інструкція з сайту банка:
Цікаво б почути як воно в реальності.
Додано: П'ят 13 тра, 2022 23:10
свіжий огляд про військові, деяка інфа нова і цікава -
Додано: Суб 14 тра, 2022 21:53
Это был я! Подтверждаю,так оно и есть. Только им надо валюту заслать на ИС - евро или доллары. Они по долларам ещё и 3% годовых ежедневно на остаток по долларовому счёту начисляют.
Я планирую к ним свои бумаги перевести на обслуживание. После войны.
Сейчас любые операции с ЦБ в Украине не проводятся.
Додано: Суб 14 тра, 2022 21:56
Написал выше - буду переходить со своими бумагами во Freedom Finance Europe.
Там и с вводом/выводом проблем меньше, да и работают они напрямую с крупнейшим депозитарием Euroclear.
Додано: Нед 15 тра, 2022 13:52
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Это был я! Подтверждаю,так оно и есть. Только им надо валюту заслать на ИС - евро или доллары. Они по долларам ещё и 3% годовых ежедневно на остаток по долларовому счёту начисляют.
Я планирую к ним свои бумаги перевести на обслуживание. После войны.
Сейчас любые операции с ЦБ в Украине не проводятся.[/quote]
і яка зараз поточна пропозиція по ОЗДП в ФФ Європа?
цікавлять мін лот і ціна
Додано: Нед 15 тра, 2022 19:22
Мінфін запиляв новий потужний офіційний сайт по військових бумагах!
https://bonds.gov.ua/
Додано: Нед 15 тра, 2022 19:26
Скажите им, шо на малюнке выходит, шо тонет гривна!
Они точно хотели это сказать?
Мож лучше домалевать Нептуна, шо вилами с гривной лупит в бок корабля?!
Ну капец
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