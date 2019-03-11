Читав, що в Приваті невигідні умови купівлі ОВДП.
Але гривні маю саме в Приваті... (на картці для виплат)
Чи є сенс переводити гроші в інший банк (безготівково; готівкою наразі недоступно...)?
Чи комісії за переказ з'їдять увесь можливий "виторг"?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 19 тра, 2022 20:24
Re: Рынок ОВГЗ
Читав, що в Приваті невигідні умови купівлі ОВДП.
Але гривні маю саме в Приваті... (на картці для виплат)
Чи є сенс переводити гроші в інший банк (безготівково; готівкою наразі недоступно...)?
Чи комісії за переказ з'їдять увесь можливий "виторг"?
Додано: Чет 19 тра, 2022 20:43
Bobua
Сам не тестував, але на невеликій сумі спробуйте -
Додано: Чет 19 тра, 2022 21:09
Re: Рынок ОВГЗ
Я з такою ж метою переводив з привату на моно через СЕП, але виводив з універсальної, максимальна сума комісії в такому разі склала 100 грн.
Додано: Чет 19 тра, 2022 21:20
З такою ракетою на валютному ринку, думаю, ОВДП - це про допомогу державі, а не про заробіток ...
Додано: Чет 19 тра, 2022 23:06
Додано: Чет 19 тра, 2022 23:16
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