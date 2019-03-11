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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 316317318319
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 20:24

Re: Рынок ОВГЗ

Читав, що в Приваті невигідні умови купівлі ОВДП.
Але гривні маю саме в Приваті... (на картці для виплат)

Чи є сенс переводити гроші в інший банк (безготівково; готівкою наразі недоступно...)?
Чи комісії за переказ з'їдять увесь можливий "виторг"?
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 20:43

Bobua
Сам не тестував, але на невеликій сумі спробуйте - https://blog.portmone.com.ua/uk/blog-ua ... -prostishe
V2
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 21:09

Re: Рынок ОВГЗ

Я з такою ж метою переводив з привату на моно через СЕП, але виводив з універсальної, максимальна сума комісії в такому разі склала 100 грн.
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 21:20

З такою ракетою на валютному ринку, думаю, ОВДП - це про допомогу державі, а не про заробіток ...
V2
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 23:06

  nighthawk5 написав:Я з такою ж метою переводив з привату на моно через СЕП, але виводив з універсальної, максимальна сума комісії в такому разі склала 100 грн.


а как переводить через СЕП ?
alex_on
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 23:16

  alex_on написав:
  nighthawk5 написав:Я з такою ж метою переводив з привату на моно через СЕП, але виводив з універсальної, максимальна сума комісії в такому разі склала 100 грн.


а как переводить через СЕП ?

Платіж за реквізитами (IBAN). Реквізити картки можна знайти у застосунку.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 08:37

  V2 написав:З такою ракетою на валютному ринку, думаю, ОВДП - це про допомогу державі, а не про заробіток ...

А шо поробиш.
$ на фронті купити ніде. Та й пізно вже якось, судячи з курсу. Онлайн не продадуть же ж, мабуть... ;)
Bobua
 
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