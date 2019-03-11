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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 317318319320>
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 20:24

Re: Рынок ОВГЗ

Читав, що в Приваті невигідні умови купівлі ОВДП.
Але гривні маю саме в Приваті... (на картці для виплат)

Чи є сенс переводити гроші в інший банк (безготівково; готівкою наразі недоступно...)?
Чи комісії за переказ з'їдять увесь можливий "виторг"?
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 20:43

Bobua
Сам не тестував, але на невеликій сумі спробуйте - https://blog.portmone.com.ua/uk/blog-ua ... -prostishe
V2
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 21:09

Re: Рынок ОВГЗ

Я з такою ж метою переводив з привату на моно через СЕП, але виводив з універсальної, максимальна сума комісії в такому разі склала 100 грн.
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 21:20

З такою ракетою на валютному ринку, думаю, ОВДП - це про допомогу державі, а не про заробіток ...
V2
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 23:06

  nighthawk5 написав:Я з такою ж метою переводив з привату на моно через СЕП, але виводив з універсальної, максимальна сума комісії в такому разі склала 100 грн.


а как переводить через СЕП ?
alex_on
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 23:16

  alex_on написав:
  nighthawk5 написав:Я з такою ж метою переводив з привату на моно через СЕП, але виводив з універсальної, максимальна сума комісії в такому разі склала 100 грн.


а как переводить через СЕП ?

Платіж за реквізитами (IBAN). Реквізити картки можна знайти у застосунку.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 08:37

  V2 написав:З такою ракетою на валютному ринку, думаю, ОВДП - це про допомогу державі, а не про заробіток ...

А шо поробиш.
$ на фронті купити ніде. Та й пізно вже якось, судячи з курсу. Онлайн не продадуть же ж, мабуть... ;)
Bobua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 08:50

  Bobua написав:
  V2 написав:З такою ракетою на валютному ринку, думаю, ОВДП - це про допомогу державі, а не про заробіток ...

А шо поробиш.
$ на фронті купити ніде. Та й пізно вже якось, судячи з курсу. Онлайн не продадуть же ж, мабуть... ;)

Уходим в крипту, на мороз
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 09:41

Amethyst

З криптою теж не все так просто:
Падіння біткоїну буде затяжним: які мінімуми побачимо найближчим часом

Із максимального за всю історію рівня — $69 тис. у 2021 році — вартість біткоїну просідала у травні на 64% — до $25 тис. До якої межі може впасти криптовалюта номер один і коли почне дорожчати, в колонці для «Мінфіну» розповів аналітик компанії Esperio Олександр Болтян.

https://minfin.com.ua/ua/invest/article ... za-monetu/
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 09:52

  V2 написав:З такою ракетою на валютному ринку, думаю, ОВДП - це про допомогу державі, а не про заробіток ...

А тим не менше буде вважатися прибутком, хоча як згадати, що два роки назад курс був 24 грн і поговорювали про подальше зміцнення, то як по овдп так і по грндепо чималі чергові збитки. Але тим не менше взяв ще 100 облігацій терміном на понад рік.
А зробив так ще і тому що не бачу зараз куди особливо входити, ще деяку суму планую на автономізацію житла по теплу та електриці, а інші витрати не знати як вгадати. Багато цін вже і так у 2-3 рази на товари з моєї споживчої корзини. Не виключаю, що вони стануть ще дорожчі, або пропадуть взагалі. Зарплати в травні затримуються - рикошетом це вдарить по виробникам, товари яких не продадуться.
У нас змінюватиметься якісна структура споживчого кошика, безперечно, у гірший бік. Ніхто не вироблятиме високоякісні продукти, бо їх не зможуть купувати. Або ж її виготовлятимуть на експорт. У нас не буде голоду, дефіциту, але якісна структура представленого на полицях, гіршатиме. Торговельні мережі переорієнтовуватимуться на дешевший товар. https://fakty.ua/401333-deficit-produkt ... ennuyu-edu
Ой+
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