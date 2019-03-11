З криптою теж не все так просто: Падіння біткоїну буде затяжним: які мінімуми побачимо найближчим часом
Із максимального за всю історію рівня — $69 тис. у 2021 році — вартість біткоїну просідала у травні на 64% — до $25 тис. До якої межі може впасти криптовалюта номер один і коли почне дорожчати, в колонці для «Мінфіну» розповів аналітик компанії Esperio Олександр Болтян.
V2 написав:З такою ракетою на валютному ринку, думаю, ОВДП - це про допомогу державі, а не про заробіток ...
А тим не менше буде вважатися прибутком, хоча як згадати, що два роки назад курс був 24 грн і поговорювали про подальше зміцнення, то як по овдп так і по грндепо чималі чергові збитки. Але тим не менше взяв ще 100 облігацій терміном на понад рік. А зробив так ще і тому що не бачу зараз куди особливо входити, ще деяку суму планую на автономізацію житла по теплу та електриці, а інші витрати не знати як вгадати. Багато цін вже і так у 2-3 рази на товари з моєї споживчої корзини. Не виключаю, що вони стануть ще дорожчі, або пропадуть взагалі. Зарплати в травні затримуються - рикошетом це вдарить по виробникам, товари яких не продадуться.
У нас змінюватиметься якісна структура споживчого кошика, безперечно, у гірший бік. Ніхто не вироблятиме високоякісні продукти, бо їх не зможуть купувати. Або ж її виготовлятимуть на експорт. У нас не буде голоду, дефіциту, але якісна структура представленого на полицях, гіршатиме. Торговельні мережі переорієнтовуватимуться на дешевший товар. https://fakty.ua/401333-deficit-produkt ... ennuyu-edu