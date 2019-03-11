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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 317318319320
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 09:54

  V2 написав:Amethyst

З криптою теж не все так просто:
Падіння біткоїну буде затяжним: які мінімуми побачимо найближчим часом

Із максимального за всю історію рівня — $69 тис. у 2021 році — вартість біткоїну просідала у травні на 64% — до $25 тис. До якої межі може впасти криптовалюта номер один і коли почне дорожчати, в колонці для «Мінфіну» розповів аналітик компанії Esperio Олександр Болтян.

https://minfin.com.ua/ua/invest/article ... za-monetu/

А чому біток? Просто купити Тезер або Бюсд та покласти на Банані на депо під 5% (а до 2Куе -- під 10% дають!)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 09:59

  Bobua написав:Читав, що в Приваті невигідні умови купівлі ОВДП.
Але гривні маю саме в Приваті... (на картці для виплат)

Чи є сенс переводити гроші в інший банк (безготівково; готівкою наразі недоступно...)?
Чи комісії за переказ з'їдять увесь можливий "виторг"?


приват мабуть самий невигідний і нецікавий банк для покупки бумаг
1) поріг входу > 100K грн (103 вроді)
2) є комісії - пару тисяч грн (надрукує точну суму під час спроби покупки)
3) є премія собі (ціна бумаги в банку - не мінімальна)

є купа інших банків та брокерів що продають по чистій ціні, але треба уважно дивитись
вже десь тиждень-два деякі брокери почали закладати собі премію в ціну бумаги
наразі орієнтир чистої ціни на щоден - це вітрина Кінто https://kinto.com/funds/shop/armybonds
але там є лише 4 із 5 наявних грн бумаг
greenozon
 
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