З криптою теж не все так просто: Падіння біткоїну буде затяжним: які мінімуми побачимо найближчим часом
Із максимального за всю історію рівня — $69 тис. у 2021 році — вартість біткоїну просідала у травні на 64% — до $25 тис. До якої межі може впасти криптовалюта номер один і коли почне дорожчати, в колонці для «Мінфіну» розповів аналітик компанії Esperio Олександр Болтян.
Bobua написав:Читав, що в Приваті невигідні умови купівлі ОВДП. Але гривні маю саме в Приваті... (на картці для виплат)
Чи є сенс переводити гроші в інший банк (безготівково; готівкою наразі недоступно...)? Чи комісії за переказ з'їдять увесь можливий "виторг"?
приват мабуть самий невигідний і нецікавий банк для покупки бумаг 1) поріг входу > 100K грн (103 вроді) 2) є комісії - пару тисяч грн (надрукує точну суму під час спроби покупки) 3) є премія собі (ціна бумаги в банку - не мінімальна)
є купа інших банків та брокерів що продають по чистій ціні, але треба уважно дивитись вже десь тиждень-два деякі брокери почали закладати собі премію в ціну бумаги наразі орієнтир чистої ціни на щодень - це вітрина Кінто https://kinto.com/funds/shop/armybonds але там є лише 4 із 5 наявних грн бумаг
Господа Добрый день какие риски покупки овгз через приложение альфа-банка если он будет национализирован или ещё как-то под санкционно пострадает. Что в данном случае будет с овгз купленными через приложение альфы sence. Интересуют овгз в гривне и долларе