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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 317318319320
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 09:54

  V2 написав:Amethyst

З криптою теж не все так просто:
Падіння біткоїну буде затяжним: які мінімуми побачимо найближчим часом

Із максимального за всю історію рівня — $69 тис. у 2021 році — вартість біткоїну просідала у травні на 64% — до $25 тис. До якої межі може впасти криптовалюта номер один і коли почне дорожчати, в колонці для «Мінфіну» розповів аналітик компанії Esperio Олександр Болтян.

https://minfin.com.ua/ua/invest/article ... za-monetu/

А чому біток? Просто купити Тезер або Бюсд та покласти на Банані на депо під 5% (а до 2Куе -- під 10% дають!)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 09:59

  Bobua написав:Читав, що в Приваті невигідні умови купівлі ОВДП.
Але гривні маю саме в Приваті... (на картці для виплат)

Чи є сенс переводити гроші в інший банк (безготівково; готівкою наразі недоступно...)?
Чи комісії за переказ з'їдять увесь можливий "виторг"?


приват мабуть самий невигідний і нецікавий банк для покупки бумаг
1) поріг входу > 100K грн (103 вроді)
2) є комісії - пару тисяч грн (надрукує точну суму під час спроби покупки)
3) є премія собі (ціна бумаги в банку - не мінімальна)

є купа інших банків та брокерів що продають по чистій ціні, але треба уважно дивитись
вже десь тиждень-два деякі брокери почали закладати собі премію в ціну бумаги
наразі орієнтир чистої ціни на щодень - це вітрина Кінто https://kinto.com/funds/shop/armybonds
але там є лише 4 із 5 наявних грн бумаг
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:51

Re: Рынок ОВГЗ

  Amethyst написав:та покласти на Банані на депо


Що таке "банан"? :oops:
з.і. з криптою так і не подружився.
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 11:37

Re: Рынок ОВГЗ

Господа Добрый день какие риски покупки овгз через приложение альфа-банка если он будет национализирован или ещё как-то под санкционно пострадает. Что в данном случае будет с овгз купленными через приложение альфы sence. Интересуют овгз в гривне и долларе
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 12:03

Re: Рынок ОВГЗ

  V2 написав:Що таке "банан"?

см. viewtopic.php?p=5435719#p5435719
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:42

  Amethyst написав:
  V2 написав:Amethyst

З криптою теж не все так просто:
Падіння біткоїну буде затяжним: які мінімуми побачимо найближчим часом

Із максимального за всю історію рівня — $69 тис. у 2021 році — вартість біткоїну просідала у травні на 64% — до $25 тис. До якої межі може впасти криптовалюта номер один і коли почне дорожчати, в колонці для «Мінфіну» розповів аналітик компанії Esperio Олександр Болтян.

https://minfin.com.ua/ua/invest/article ... za-monetu/

А чому біток? Просто купити Тезер або Бюсд та покласти на Банані на депо під 5% (а до 2Куе -- під 10% дають!)

Можна було і луну купити, теж стейблкоін. Це ж піраміда, то хоть пишіть про ризики коли рекомендуєте людині яка хоче купити ОБЛІГАЦІЇ зайти в кріпту де можна втратити все на наступний день!
https://www.binance.com/en/price/terra-luna (графік за місяць беремо)
adj
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:57

  Алексей77 написав:Господа Добрый день какие риски покупки овгз через приложение альфа-банка если он будет национализирован или ещё как-то под санкционно пострадает. Что в данном случае будет с овгз купленными через приложение альфы sence. Интересуют овгз в гривне и долларе


Немає ніякого значення де ви купуєте облігації
це не є продукт банку (а Мінфіну, тобто держави), відповідно ризик лише один - невиплата із боку держави (дефолт)

якщо теоретично уявити що Альфа йок - тоді ви і далі лишаєтесь власником куплених облігацій, єдине що запис про даний факт перейде із одної бази в іншу.

Спокійно купуйте і підтримуйте ЗСУ!
це єдиновірне фінансове (і патріотичне) рішення в даний відрізок часу (війна)

всякі банани-шмани-сками-коїни-шмоїни-... - це для лотереї із розряду МММ
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:01

Re: Рынок ОВГЗ

  adj написав:Можна було і луну купити, теж стейблкоін. Це ж піраміда, то хоть пишіть про ризики коли рекомендуєте людині яка хоче купити ОБЛІГАЦІЇ зайти в кріпту де можна втратити все на наступний день!
https://www.binance.com/en/price/terra-luna (графік за місяць беремо)

А чо про ризики облігацій не пишите?
Ризики є скрізььь, особливо зараз. І є диверсифікація.
А на Луні особисто я 13-14/05/22 заробив більше 565% на відскоку (хоча можна було ще в 2 рази більше!): купив по 0.000077, продав по 0.00035866. Та й далі вчуся/граюся.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:12

Re: Рынок ОВГЗ

  greenozon написав:це не є продукт банку (а Мінфіну, тобто держави), відповідно ризик лише один - невиплата із боку держави (дефолт)

... або відстрочка виплати на невизначений строк :(
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