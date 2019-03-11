З криптою теж не все так просто: Падіння біткоїну буде затяжним: які мінімуми побачимо найближчим часом
Із максимального за всю історію рівня — $69 тис. у 2021 році — вартість біткоїну просідала у травні на 64% — до $25 тис. До якої межі може впасти криптовалюта номер один і коли почне дорожчати, в колонці для «Мінфіну» розповів аналітик компанії Esperio Олександр Болтян.
Bobua написав:Читав, що в Приваті невигідні умови купівлі ОВДП. Але гривні маю саме в Приваті... (на картці для виплат)
Чи є сенс переводити гроші в інший банк (безготівково; готівкою наразі недоступно...)? Чи комісії за переказ з'їдять увесь можливий "виторг"?
приват мабуть самий невигідний і нецікавий банк для покупки бумаг 1) поріг входу > 100K грн (103 вроді) 2) є комісії - пару тисяч грн (надрукує точну суму під час спроби покупки) 3) є премія собі (ціна бумаги в банку - не мінімальна)
є купа інших банків та брокерів що продають по чистій ціні, але треба уважно дивитись вже десь тиждень-два деякі брокери почали закладати собі премію в ціну бумаги наразі орієнтир чистої ціни на щодень - це вітрина Кінто https://kinto.com/funds/shop/armybonds але там є лише 4 із 5 наявних грн бумаг
Господа Добрый день какие риски покупки овгз через приложение альфа-банка если он будет национализирован или ещё как-то под санкционно пострадает. Что в данном случае будет с овгз купленными через приложение альфы sence. Интересуют овгз в гривне и долларе
З криптою теж не все так просто: Падіння біткоїну буде затяжним: які мінімуми побачимо найближчим часом
Із максимального за всю історію рівня — $69 тис. у 2021 році — вартість біткоїну просідала у травні на 64% — до $25 тис. До якої межі може впасти криптовалюта номер один і коли почне дорожчати, в колонці для «Мінфіну» розповів аналітик компанії Esperio Олександр Болтян.
А чому біток? Просто купити Тезер або Бюсд та покласти на Банані на депо під 5% (а до 2Куе -- під 10% дають!)
Можна було і луну купити, теж стейблкоін. Це ж піраміда, то хоть пишіть про ризики коли рекомендуєте людині яка хоче купити ОБЛІГАЦІЇ зайти в кріпту де можна втратити все на наступний день! https://www.binance.com/en/price/terra-luna (графік за місяць беремо)
Алексей77 написав:Господа Добрый день какие риски покупки овгз через приложение альфа-банка если он будет национализирован или ещё как-то под санкционно пострадает. Что в данном случае будет с овгз купленными через приложение альфы sence. Интересуют овгз в гривне и долларе
Немає ніякого значення де ви купуєте облігації це не є продукт банку (а Мінфіну, тобто держави), відповідно ризик лише один - невиплата із боку держави (дефолт)
якщо теоретично уявити що Альфа йок - тоді ви і далі лишаєтесь власником куплених облігацій, єдине що запис про даний факт перейде із одної бази в іншу.
Спокійно купуйте і підтримуйте ЗСУ! це єдиновірне фінансове (і патріотичне) рішення в даний відрізок часу (війна)
всякі банани-шмани-сками-коїни-шмоїни-... - це для лотереї із розряду МММ
adj написав:Можна було і луну купити, теж стейблкоін. Це ж піраміда, то хоть пишіть про ризики коли рекомендуєте людині яка хоче купити ОБЛІГАЦІЇ зайти в кріпту де можна втратити все на наступний день! https://www.binance.com/en/price/terra-luna (графік за місяць беремо)
А чо про ризики облігацій не пишите? Ризики є скрізььь, особливо зараз. І є диверсифікація. А на Луні особисто я 13-14/05/22 заробив більше 565% на відскоку (хоча можна було ще в 2 рази більше!): купив по 0.000077, продав по 0.00035866. Та й далі вчуся/граюся.