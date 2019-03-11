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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 20 тра, 2022 15:03
підримую
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Amethyst
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Додано: Суб 21 тра, 2022 13:49
Amethyst написав: greenozon написав:
це не є продукт банку (а Мінфіну, тобто держави), відповідно ризик лише один - невиплата із боку держави (дефолт)
... або відстрочка виплати на невизначений строк
в гривне этих рисков нет, Минфин рассчитывается со всеми, как сейчас, постоянно
печатает и рассчитывается
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cohan
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Додано: Суб 21 тра, 2022 14:08
cohan написав:
печатает и рассчитывается
ааа, ну эт норм
пока выстаил бай BUSD/UAH на 33.27... а вдруг фортанет
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Amethyst
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Додано: Суб 21 тра, 2022 14:38
cohan написав: Amethyst написав: greenozon написав:
це не є продукт банку (а Мінфіну, тобто держави), відповідно ризик лише один - невиплата із боку держави (дефолт)
... або відстрочка виплати на невизначений строк
в гривне этих рисков нет, Минфин рассчитывается со всеми, как сейчас, постоянно
печатает и рассчитывается
можно не печатать, только выживешь ли?
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nekefer
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