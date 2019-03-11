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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 318319320321
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 15:03

підримую
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 13:49

  Amethyst написав:
  greenozon написав:це не є продукт банку (а Мінфіну, тобто держави), відповідно ризик лише один - невиплата із боку держави (дефолт)

... або відстрочка виплати на невизначений строк :(


в гривне этих рисков нет, Минфин рассчитывается со всеми, как сейчас, постоянно

печатает и рассчитывается
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 14:08

Re: Рынок ОВГЗ

  cohan написав:печатает и рассчитывается

ааа, ну эт норм :mrgreen:
пока выстаил бай BUSD/UAH на 33.27... а вдруг фортанет
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 14:38

  cohan написав:
  Amethyst написав:
  greenozon написав:це не є продукт банку (а Мінфіну, тобто держави), відповідно ризик лише один - невиплата із боку держави (дефолт)

... або відстрочка виплати на невизначений строк :(


в гривне этих рисков нет, Минфин рассчитывается со всеми, как сейчас, постоянно

печатает и рассчитывается

можно не печатать, только выживешь ли?
nekefer
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 18:42

Re: Рынок ОВГЗ

Добрый вечер. Какие компании и банки предлагают бесплатную покупку валютных овгз? Через кого оптимально можно купить?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 20:46

  Алексей77 написав:Добрый вечер. Какие компании и банки предлагают бесплатную покупку валютных овгз? Через кого оптимально можно купить?


https://www.youtube.com/watch?v=J-cWn3L8Jdo

ще + Альфа
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 10:50

  Алексей77 написав:Добрый вечер. Какие компании и банки предлагают бесплатную покупку валютных овгз? Через кого оптимально можно купить?

Всегда было интересно - зачем?
St/2
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 11:02

  St/2 написав:
  Алексей77 написав:Добрый вечер. Какие компании и банки предлагают бесплатную покупку валютных овгз? Через кого оптимально можно купить?

Всегда было интересно - зачем?

https://hromadske.radio/podcasts/dno/su ... -komiksakh
https://www.ukrinform.ru/rubric-other_n ... 38802.html
nekefer
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 11:26

nekefer
Может проще отдать на благотворительность?
НБУ напечатает, я за гос финансы спокоен
St/2
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