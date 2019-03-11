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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 22 тра, 2022 14:24
St/2 написав:
Всегда было интересно - зачем?
Яку бачите розумну альтернативу?
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Додано: Нед 22 тра, 2022 17:05
Bobua написав:
Читав, що в Приваті невигідні умови купівлі ОВДП.
Але гривні маю саме в Приваті... (на картці для виплат)
Чи є сенс переводити гроші в інший банк (безготівково; готівкою наразі недоступно...)?
Чи комісії за переказ з'їдять увесь можливий "виторг"?
В Приваті акція перевід на ПУМБ без комісії. А в ПУМБі облігації без комісій.
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Mirax
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Додано: Нед 22 тра, 2022 19:01
Mirax написав: Bobua написав:
Читав, що в Приваті невигідні умови купівлі ОВДП.
Але гривні маю саме в Приваті... (на картці для виплат)
Чи є сенс переводити гроші в інший банк (безготівково; готівкою наразі недоступно...)?
Чи комісії за переказ з'їдять увесь можливий "виторг"?
В Приваті акція перевід на ПУМБ без комісії. А в ПУМБі облігації без комісій.
Купити в додатку можна? Чи треба в відділення топати?
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IDAN
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Додано: Нед 22 тра, 2022 19:41
IDAN написав:
Купити в додатку можна? Чи треба в відділення топати?
Тільки топати, нажаль.
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Mirax
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Додано: Нед 22 тра, 2022 20:01
IDAN написав: Mirax написав: Bobua написав:
Читав, що в Приваті невигідні умови купівлі ОВДП.
Але гривні маю саме в Приваті... (на картці для виплат)
Чи є сенс переводити гроші в інший банк (безготівково; готівкою наразі недоступно...)?
Чи комісії за переказ з'їдять увесь можливий "виторг"?
В Приваті акція перевід на ПУМБ без комісії. А в ПУМБі облігації без комісій.
Купити в додатку можна? Чи треба в відділення топати?
З привату можна на альфу, а там в сенсі прикупити облігацій.
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Додано: Нед 22 тра, 2022 20:07
Mirax написав: IDAN написав:
Купити в додатку можна? Чи треба в відділення топати?
Тільки топати, нажаль.
Після придбання в ПУМБ,вони там же і зберігаються? Принцип я к і в моно?
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Додано: Нед 22 тра, 2022 20:08
Mirax написав: IDAN написав:
Купити в додатку можна? Чи треба в відділення топати?
Тільки топати, нажаль.
Після придбання в ПУМБ,вони там же і зберігаються? Принцип я к і в моно?
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mann
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Додано: Нед 22 тра, 2022 20:09
Mirax написав: IDAN написав:
Купити в додатку можна? Чи треба в відділення топати?
Тільки топати, нажаль.
Після придбання в ПУМБ,вони там же і зберігаються? Принцип я к і в моно?
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mann
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