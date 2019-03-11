RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 319320321322
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 14:24

Re: Рынок ОВГЗ

  St/2 написав:Всегда было интересно - зачем?


Яку бачите розумну альтернативу?
V2
4
 
Повідомлень: 7513
З нами з: 03.07.09
Подякував: 275 раз.
Подякували: 1261 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 17:05

  Bobua написав:Читав, що в Приваті невигідні умови купівлі ОВДП.
Але гривні маю саме в Приваті... (на картці для виплат)

Чи є сенс переводити гроші в інший банк (безготівково; готівкою наразі недоступно...)?
Чи комісії за переказ з'їдять увесь можливий "виторг"?

В Приваті акція перевід на ПУМБ без комісії. А в ПУМБі облігації без комісій.
Mirax
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6739
З нами з: 04.06.09
Подякував: 851 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 17:29

  Алексей77 написав:Добрый вечер. Какие компании и банки предлагают бесплатную покупку валютных овгз? Через кого оптимально можно купить?


по валютным есть нюанс в части гарантий :mrgreen: :mrgreen:, если вдруг по каким-то причинам Вы считаете, что по ним также расплатятся как и по гривневым
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3871
З нами з: 27.09.19
Подякував: 92 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 19:01

  Mirax написав:
  Bobua написав:Читав, що в Приваті невигідні умови купівлі ОВДП.
Але гривні маю саме в Приваті... (на картці для виплат)

Чи є сенс переводити гроші в інший банк (безготівково; готівкою наразі недоступно...)?
Чи комісії за переказ з'їдять увесь можливий "виторг"?

В Приваті акція перевід на ПУМБ без комісії. А в ПУМБі облігації без комісій.

Купити в додатку можна? Чи треба в відділення топати?
IDAN
 
Повідомлень: 199
З нами з: 01.03.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 19:41

  IDAN написав:Купити в додатку можна? Чи треба в відділення топати?

Тільки топати, нажаль.
Mirax
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6739
З нами з: 04.06.09
Подякував: 851 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 20:01

  IDAN написав:
  Mirax написав:
  Bobua написав:Читав, що в Приваті невигідні умови купівлі ОВДП.
Але гривні маю саме в Приваті... (на картці для виплат)

Чи є сенс переводити гроші в інший банк (безготівково; готівкою наразі недоступно...)?
Чи комісії за переказ з'їдять увесь можливий "виторг"?

В Приваті акція перевід на ПУМБ без комісії. А в ПУМБі облігації без комісій.

Купити в додатку можна? Чи треба в відділення топати?

З привату можна на альфу, а там в сенсі прикупити облігацій.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5079
З нами з: 19.04.12
Подякував: 83 раз.
Подякували: 815 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 20:07

  Mirax написав:
  IDAN написав:Купити в додатку можна? Чи треба в відділення топати?

Тільки топати, нажаль.

Після придбання в ПУМБ,вони там же і зберігаються? Принцип я к і в моно?
mann
Аватар користувача
 
Повідомлень: 45
З нами з: 07.04.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 20:08

  Mirax написав:
  IDAN написав:Купити в додатку можна? Чи треба в відділення топати?

Тільки топати, нажаль.

Після придбання в ПУМБ,вони там же і зберігаються? Принцип я к і в моно?
mann
Аватар користувача
 
Повідомлень: 45
З нами з: 07.04.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 20:09

  Mirax написав:
  IDAN написав:Купити в додатку можна? Чи треба в відділення топати?

Тільки топати, нажаль.

Після придбання в ПУМБ,вони там же і зберігаються? Принцип я к і в моно?
mann
Аватар користувача
 
Повідомлень: 45
З нами з: 07.04.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 319320321322
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОВГЗ Пошаговая инструкция 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 13:17
62 46903
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 14:21
V2
Как заполнить декларацию по доходам от ОВГЗ 1, 2
Олежан » Чет 03 лют, 2022 16:13
11 512216
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 кві, 2022 12:17
ОлегВМ
Стоит ли вкладывать деньги в ОВГЗ? 1 ... 4, 5, 6
Ірина_ » Пон 11 бер, 2019 10:32
53 31644
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 кві, 2021 14:21
sinowi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (3219)
22.05.2022 21:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.